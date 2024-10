L'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma

L'ottimo avvio di campionato ha permesso all'Empoli di raccogliere 10 punti dopo 8 giornate di campionato. La squadra toscana si presenterà al Tardini per affrontare il Parmain occasione della nona giornata di Serie A. Dopo due sconfitte di fila (contro Lazio e Napoli), l'Empoli cerca punti.

Alla vigilia della sfida contro i crociati è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei toscani, Roberto D'Aversa, che a Parma ha lasciato buoni ricordi: "Torno in uno stadio in cui sono stato quasi quattro anni. Abbiamo fatto cose importantissime. Ci torno volentieri, quando penso al Parma penso alla società e alla gente che ci hanno permesso di fare quella bella esperienza. Queste persone le sento ancora, ho dei legami forti con molte di loro. Domani comunque io sono un avversario e ho l'obiettivo di prendere ciò che non abbiamo ottenuto col Napoli.

Il Parma è una squadra con giocatori di gamba, con un portiere bravo anche nel lancio lungo. Sono tecnicamente bravi, dobbiamo stare attenti per tutta la durata del match. Il livello di concentrazione deve essere alto. Il Parma non è una provinciale, per gli investimenti fatti è una squadra che è al pari di una grande. Non possiamo permetterci di pensare di avere un impegno semplice".

Parma-Empoli, le parole di D'Aversa alla vigilia — D'Aversa analizza il momento della sua squadra, reduce dal ko di misura in casa contro la capolista Napoli: "Nelle ultime due partite non è arrivato il risultato ma la squadra ha offerto in campo sempre una buona prestazione. Con la squadra ho analizzato i primi sessanta minuti, non si può fare una prestazione del genere e finire sullo 0-0. Non è tanto il secondo tempo, l'ultima mezz'ora è stata equilibrata. Il rammarico e la rabbia ci sono per i primi due terzi di gara.

Dobbiamo migliorare nell'ultima scelta, in alcune occasioni dobbiamo essere più determinati. La cattiveria e la determinazione fanno la differenza. Abbiamo ragionato sulle cose da migliorare. Dobbiamo ragionare in maniera equilibrata senza deprimerci o esaltarci a seconda del risultato. Non possiamo essere soddisfatti della bella prestazione".

Su Pecchia: "Sono contento per Fabio per il rinnovo del contratto. Gli auguro le migliori fortune dopo la partita di domani. Detto questo in questo momento sappiamo che dobbiamo affrontare tante partite ravvicinate, ma dobbiamo ragionare solo su quella di domani. Sono felice perché potrò probabilmente utilizzare tutta la rosa.