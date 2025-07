Un mese di trattativa prima del si definitivo del serbo e del suo entourage. Gian Piero Gasperini ha il suo portiere per una squadra che vuole sognare in grande nel prossimo campionato

Ve ne avevamo parlato lo scorso 5 giugno , quando il futuro di Mile Svilar sembrava tutt'altro che certo. In mattinata è arrivata l'ultima conferma, con il portiere che venerdì firmerà il rinnovo di contratto con la Roma . A fare forza sulla trattativa ci ha pensato Claudio Ranieri , perfetto tramite tra la società giallorossa e il portiere serbo, che sarà uno dei punti di riferimento della squadra di Gian Piero Gasperini .

Non era una trattativa facile, ma da quel 5 giugno, le parti hanno deciso di lavorare in sinergia, vista "la voglia" del portiere di continuare a vestire la maglia della Roma. Dopo una serie di offerte, è arrivata quella giusta, che ha convinto anche l'entourage del calciatore. Tutto ciò, è stato possibile anche grazie alla mediazione di Claudio Ranieri , che "a suo modo", ha convinto il portiere con una serie di colloqui, anche e soprattutto, quando le sirene targate Milan e Premier League hanno suonato più del previsto.

Il portiere rinnoverà per 5 anni con un compenso pari a 4 milioni a stagione. Offerta ritenuta giusta dall'entourage del serbo, che nelle ultime settimane non ha nascosto di essersi interessato alle varie richieste arrivate per il proprio assistito. Venerdì dunque le firme, Mile Svilar sarà il "protettore" della Roma di Gian Piero Gasperini, che con entusiasmo ha preso la notizia del rinnovo del suo portiere.