Fabregas ottimista: “Usciamo a testa alta: penalizzati da un errore”

"Il calcio è così e si è giudicati solo se guadagni punti. Ho visto tutte le partite del Torino, e nessuna squadra ha fatto così bene come noi": è ottimista Cesc Fabregas nonostante la sconfitta in casa del Torino. L'allenatore dei lariani ha parlato dopo la partita e, di seguito, un sunto di quando dichiarato.

"Siamo stati penalizzati da un errore"

"Siamo una famiglia, oggi più che mai. Noi abbiamo fatto una grande partita. Un errore individuale ci ha penalizzato, ma oggi, più che mai, siamo uniti". Cesc Fabregas, da uomo di calcio esperto, difende anche il suo giocatore che ha commesso un errore decisivo per la vittoria degli avversari: "Braunoder è in un momento difficile, ed è entrato in campo dopo tanto tempo che non giocava. Ha fatto bene, però lo condanna un piccolo errore. Però, mi è piaciuto che la squadra non ha subito occasioni pericolose da parte del Torino".