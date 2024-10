Il Torino vince 1-0 col Como e sale al sesto posto

Nel secondo anticipo del venerdì sera, vince il Torino contro il Como: il gol decisivo è arrivato a circa un quarto d'ora dal novantesimo, grazie all'attaccante Nije. Grazie a questa vittoria, i granata salgono momentaneamente al sesto posto, in attesa delle partite che seguiranno nel corso di questo weekend. Il Como, invece, non vince da tre turni: l'ultima vittoria risale al match contro il Verona, il giorno di San Michele, quando i lariani si sono imposti per 3-2.