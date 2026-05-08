In casa Como cresce l’attesa per la sfida contro l’Hellas Verona in programma nella 36^ giornata di Serie A. A quarantotto ore dal match, il tecnico Cesc Fàbregas incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e presentare la gara.

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Cesc Fabregas, allenatore del Como (a destra), rilascia un'intervista prima del fischio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Le dichiarazioni di Fabregas

"Il mio lavoro è per i giovani, però penso che noi siamo molto esigenti negli allenamenti e si meritano anche di riposare. Il riposo come lo vedo io è mentale, fare cose che normalmente non puoi fare. Sì, cinque giocatori hanno fatto un piccolo viaggio insieme. Se stanno bene fuori, meglio potranno fare in campo. C'è un bel ambiente, ma chi viene via da qui e vede i ragazzi respira un'atmosfera sana."

L'AVVICINAMENTO AL MONDIALE - "Ho sentito qualcosa nell'ultima sosta, per le ultime convocazioni, magari Butez si aspettava di andare e non è successo, è rimasto deluso. Van der Brempt era nelle pre-convocazioni, Baturina è andato, loro penso che sono già intelligenti e consapevoli che quanto meglio fanno qua, più opportunità avranno per andare in Nazionale."

Caricamento post Instagram...

Live Streaming

La partita col Verona e le condizioni di Perrone

"La gara delle 12:30 è imprevedibile. Quando si gioca alle 15 si fa attivazione la mattina, i giocatori fanno stretching, mobilità, due contro due e dopo si mangia e si mangia e si riposa."

LE CONDIZIONI DI PERRONE - "Si è rotto il naso contro il Napoli, si è allenato con la maschera ieri. Si sente bene, ma sicuramente può giocare. Successivamente dovrà essere operato dopo in modo tale che torni al meglio a disposizione".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365