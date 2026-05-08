Il tecnico del Como rassicura sulle condizioni del centrocampista argentino dopo il colpo subito nella sfida contro il Napoli.
Il Como batte il Napoli e scrive un pezzo di storia: la festa degli uomini di Fabregas
In casa Como cresce l’attesa per la sfida contro l’Hellas Verona in programma nella 36^ giornata di Serie A. A quarantotto ore dal match, il tecnico Cesc Fàbregas incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e presentare la gara.
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Le dichiarazioni di FabregasIL SENSO DEL GRUPPO - "Il mio lavoro è per i giovani, però penso che noi siamo molto esigenti negli allenamenti e si meritano anche di riposare. Il riposo come lo vedo io è mentale, fare cose che normalmente non puoi fare. Sì, cinque giocatori hanno fatto un piccolo viaggio insieme. Se stanno bene fuori, meglio potranno fare in campo. C'è un bel ambiente, ma chi viene via da qui e vede i ragazzi respira un'atmosfera sana."
L'AVVICINAMENTO AL MONDIALE - "Ho sentito qualcosa nell'ultima sosta, per le ultime convocazioni, magari Butez si aspettava di andare e non è successo, è rimasto deluso. Van der Brempt era nelle pre-convocazioni, Baturina è andato, loro penso che sono già intelligenti e consapevoli che quanto meglio fanno qua, più opportunità avranno per andare in Nazionale."
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La partita col Verona e le condizioni di PerroneIL MATCH CONTRO L'HELLAS - "La gara delle 12:30 è imprevedibile. Quando si gioca alle 15 si fa attivazione la mattina, i giocatori fanno stretching, mobilità, due contro due e dopo si mangia e si mangia e si riposa."
LE CONDIZIONI DI PERRONE - "Si è rotto il naso contro il Napoli, si è allenato con la maschera ieri. Si sente bene, ma sicuramente può giocare. Successivamente dovrà essere operato dopo in modo tale che torni al meglio a disposizione".
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