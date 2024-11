Fiorentina, le parole di Adli

"La classifica? La vedo ma non interessa. So quanto è duro rimanere a lottare con quelle squadre in alto. Sono sicuro che la squadra darà il massimo per crescere. Con questo spirito possiamo puntare in alto ma non dobbiamo sopravvalutarci e lavorare forte ogni giorno", ha detto il giocatore della Fiorentina in conferenza stampa.