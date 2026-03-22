Fiorentina-Inter, statistiche e precedenti del posticipo di Serie A

In attesa che l'incontro della massima divisione nazionale abbia inizio, vediamo insieme le statistiche di questa sfida

Jacopo del Monaco 22 marzo - 14:30

Tra gli incontri di questa domenica ricca di calcio trova il suo spazio anche quello che metterà di fronte la Fiorentina e l'Inter. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 30 della Serie A. La partita, che si terrà presso lo Stadio Artemio Franchi, avrà inizio alle ore 20:45 e metterà in palio tre punti che possono essere importanti per entrambe le squadre. Aspettando il fischio d'inizio del direttore di gara, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

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Fiorentina-Inter, i precedenti — La Fiorentina allenata da Paolo Vanoli, in questo momento, si trova al sedicesimo posto in classifica avendo collezionato soltanto 28 punti. La Viola, quindi, sta lottando per la permanenza in massima divisione e nella scorsa giornata di ha vinto 1-4 in casa della Cremonese con reti di Parisi, Piccoli, Dodô e Gudmundsson. L'Inter guidata dal rumeno Cristian Chivu, dal canto suo, occupa la prima posizione con 68 punti, cinque in più del Milan che ieri ha vinto 3-2 contro il Torino. Nell'ultimo match di campionato, i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 contro l'Atalanta di Raffaele Palladino.

Nel corso delle rispettive storie, nerazzurri e viola hanno giocato contro 191 volte. La prima di queste risale al 30 settembre 1928 quando i nerazzurri, in terra toscana, hanno vinto 0-3 grazie alla doppietta di Blasevich ed alla rete di Viani. In una sola occasione, vale a dire nella stagione 2022/2023, i due club hanno giocato contro in finale di Coppa Italia e l'Inter ha portato a casa il trofeo vincendo 1-2 con la doppietta di Lautaro Martínez, il quale ha risposto al gol di Nico González. Nei precedenti tra le due squadre, i nerazzurri hanno le statistiche dalla loro parte avendo collezionato 82 vittorie, 58 pareggi e 51 sconfitte. L'ultima di queste risale al 3-0 della scorsa stagione firmato Ranieri e doppietta di Moise Kean. Anche per quanto riguarda i gol segnati, la squadra milanese è in vantaggio: 299 contro i 242 della Viola.

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Le statistiche in campionato — In tutta la loro storia, le due squadre hanno giocato contro nella massima divisione nazionale in 177 occasioni ed i nerazzurri hanno ottenuto 76 vittorie, 55 pareggi e 46 sconfitte. L'ultima volta che nerazzurri e toscani hanno pareggiato in Serie A risale alla gara di ritorno della stagione 2021/2022 quando, a San Siro, i due club hanno pareggiato 1-1: Lucas Torreira per i Gigliati e Denzel Dumfries per i meneghini. Nell'edizione della Serie A in corso, l'Inter ha vinto 3-0 grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu ed il gol di Petar Sučić.

Prendendo in considerazione soltanto le partite di campionato giocate in terra toscana, le due squadre di sono sfidate 88 volte e, in questo caso, la Fiorentina ha vinto più match rispetto ai nerazzurri: 30 contro 23. I pareggi nel capoluogo toscano, invece, sono stati 35. L'ultimo successo dell'Inter in casa viola risale al 28 gennaio di due anni, quando la squadra allora allenata da Simone Inzaghi ha vinto grazie al gol di Lautaro Martínez. Tra l'altro, la Viola potrebbe tornare a vincere due match consecutivi di Serie A in casa contro i nerazzurri nove anni dopo l'ultima volta: 2-1 della stagione 2015/2016 e il rocambolesco 5-4 dell'edizione seguente. In questo secondo incontro, la Fiorentina ha vinto grazie alle doppiette di Vecino e Babacar ed il gol del compianto Davide Astori.

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