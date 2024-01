Frosinone, che colpo: arriva Demba Seck in prestito dal Torino

Un giocatore in più per cercare la salvezza. Altro colpo da parte del Direttore Angelozzi per rafforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Arriva dal Torino, infatti, Demba Seck che nell'ultimo periodo con Juric aveva perso posizioni nelle gerarchie, racimolando quest'anno 9 presenze in A oltre a 1 in Coppa Italia. Duttile, veloce e con grandi margini di crescita, l'attaccante classe 2001 si giocherà le sue chance coi tanti giovani nel reparto offensivo del Frosinone. Seck avrà la maglia n. 8 e arriva in prestito secco, come si legge di seguito nel comunicato ufficiale del club ciociaro.