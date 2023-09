Frosinone, che sorpresa! Totti e Pancaro presenti all’allenamento odierno

Seduta mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco. Attivazione ed allenamento congiunto con la primavera, questo il programma odierno.

Tre tempi da 35 minuti, risultato finale 8 a 0 con le reti di Kaio Jorge (4), Cuni (2), Caso (1) e Baez (1). Assenti Cheddira, Kvernadze e Oyono impegnati con le rispettive nazionali. Parzialmente in gruppo Rainier. Differenziato per Kalaj e Gelli. Ripresa allenamenti prevista per martedì mattina.