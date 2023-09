Frosinone, Barrenechea: “Tornare alla Juve? Ci spero. Con Di Francesco migliorerò…”

Ecco alcuni estratti dell'intervista di Barrenechea: "Sto molto bene, sto giocando e sono molto contento. Ho parlato con la Juve, con il Frosinone e assieme alla mia famiglia ho deciso di venire qua perché mi è sembrata la società ideale per continuare a crescere. Sono molto felice di essere qui, il mister e lo staff possono aiutarmi a migliorare. Sono molto contento che Kaio Jorge e Mati Soulé mi abbiano raggiunto qui a Frosinone. Con Mati ci siamo conosciuti alla Juve e siamo come fratelli. Assieme alle nostre famiglie mangiamo spesso l'asado. Con lui e Kaio qua sto ancora meglio".

Sulle raccomandazioni di Allegri: "Il mister mi ha sempre raccomandato di stare sereno e tranquillo. Dal punto di vista tecnico e tattico Allegri mi diceva sempre di giocare la palla in avanti e di tenere la posizione davanti alla difesa cercando di non farmi superare".

Barrenechea al Frosinone vuole migliorare in un aspetto in particolare: "Siamo sulla buona strada e continuando in questo modo potremo riuscire a centrare quello che è il nostro obiettivo, ovvero rimanere in Serie A. Mister Di Francesco sta lavorando soprattutto per farmi alzare il mio ritmo, perché siamo una squadra che gioca ad un ritmo molto alto. Sto comunque migliorando, lo confermano anche i preparatori atletici. Qui tutti hanno grande qualità e doti tecniche, mi piace giocare con i miei nuovi compagni".