Frosinone, Di Francesco: “Gara delicata come le altre, mi dispiace per Berardi”

L'allenatore dei giallazzurri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita con il Sassuolo

7 marzo 2024

Il Frosinone è ospite sabato alle 15 del Sassuolo di Davide Ballardini, che è reduce dal ko di Verona. Dopo il pareggio con il Lecce, il tecnico Eusebio Di Francesco ha presentato così il match del Mapei Stadium in conferenza stampa: "C'è un insieme di fattori in questa gara ma alla base c'è che il girone di ritorno è diverso. Hanno cambiato allenatore e non so con quale modulo giocheranno. Mi dispiace per Berardi, l'ho anche sentito. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. Siamo due squadre che vogliono fare risultato, attraverso una grande prestazione ma sarà importante il risultato. Gara delicata come le altre a seguire. Chi ha più da perdere tra Frosinone e Sassuolo? Se dovessimo guardare per come sono state costruite le squadre e per le ambizioni il Sassuolo dovrebbe avere maggiore forza. Noi abbiamo il vantaggio dei punti ma si deciderà in quei 100 minuti e per ora è 50 e 50. Andremo sicuramente a giocarcela".

"Cerofolini e Ibrahimovic? Deciderò domani chi giocherà tra i due portieri - continua l'allenatore dei giallazzurri -. Sono in ballottaggio e valuto di settimana in settimana anche in base alla partita e allo stato di forma. Farò una scelta domani. Si stanno allenando tutti alla grande, compreso Ibrahimovic che per me aveva perso un po' quella voglia e quell'attenzione che aveva qualche tempo fa. Ora l'ho rivisto bene. Valuterò. Al momento non posso dire a nessuno che si sta allenando al di sotto delle aspettative. Un'altra carta a sorpresa da provare? Indicativamente sono tornati un po' tutti al loro posto ora che abbiamo i terzini. A volte ho messo un centrocampista più tattico o offensivo ma per mie scelte. Ho provato sia Seck che Ghedjemis a sinistra perché Soulé si trova meglio a destra. Qualche scelta a sorpresa ci sarà ma credo che ora ci stiamo allenando meglio perché non abbiamo emergenza di uomini. Se il fatto che il Frosinone delle ultime 8 in classifica sia la squadra che ha conquistato maggior punti negli scontri diretti può essere un fattore nella sfida col Sassuolo? Sicuramente ci deve far riflettere, prendiamolo come uno spunto positivo e facciamone tesoro. Sicuramente non ci snatureremo, andremo a fare la nostra partita ovviamente con le accortezze giuste che ci vogliono in questo momento della stagione".

"Se temo qualcosa del Sassuolo e che giocatore è Vural? Vural si è fatto male alla caviglia lunedì, è un giocatore che si deve ancora formare sia fisicamente che calcisticamente. Ha buone qualità, centrocampista tecnico ma va ancora formato. Credo che a livello di prospettiva la società ha visto bene. Forse lo faremo giocare un po’ con la nostra Primavera. Del Sassuolo temo la loro voglia di rivalsa, il nuovo allenatore ha avuto una settimana per prepararla e temo di non sapere come affronteranno la gara. Stiamo lavorando in più soluzioni per non farci trovare sorpresi. Cheddira un beneficio per tutti? Sicuramente noi abbiamo bisogno dei gol di tutti e lo dimostra il finale col Lecce. Sono felice per lui, gli posso solo rimproverare qualche gol sbagliato perché per impegno e abnegazione non posso rimproverargli nulla. C'è voluto un po' di tempo ma sta raccogliendo quanto seminato. Anche quando non ha giocato si è allenato al massimo. Chi è entrato domenica in campo per me è entrato con la giusta mentalità e questo per me è lo spirito giusto".

