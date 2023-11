Frosinone, Di Francesco: “Il Genoa ha giocatori di spessore, servirà pazienza”

Il tecnico dei giallazzurri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara con i liguri

Davide Capano Redattore

Il Frosinone riceve domenica alle 15 il Genoa, che è reduce dalla vittoria sul Verona. Dopo la sconfitta con l'Inter prima della sosta per le Nazionali, l'allenatore Eusebio Di Francesco ha presentato così il match dello Stirpe in conferenza stampa: "Stiamo provando a recuperare Mazzitelli ma sarà difficile. Harroui sta proseguendo il lavoro di reintegro in rosa, credo avverrà tra una settimana, dieci giorni, mentre per Kalaj siamo ancora in attesa di ricevere la comunicazione di poterlo far giocare. Come sta Gelli e se può giocare in un centrocampo a due? Non è detto che si giochi a due, anche se lui in sviluppo è bravissimo a legare il gioco e lo ha fatto anche l'anno scorso con Grosso. Può giocare dell'inizio perché ha trovato una buona condizione, non ancora ottimale. Al momento a centrocampo abbiamo tante alternative. Se l'assetto della difesa dipende da come si schiererà il Genoa? Non preparo la partita in base alla formazione avversaria. A volte ci adattiamo alle caratteristiche degli avversari ma mai per mentalità di adattiamo agli avversari".

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Su cosa ha lavorato in queste settimane? Dobbiamo sempre migliorare dal punto di vista difensivo - continua il tecnico dei giallazzurri - ma questo può sempre succedere quando provi a giocare. La mentalità non deve cambiare, dobbiamo essere più bravi nella fase preventiva, quando abbiamo la palla noi. Quando si diventa bravi in una cosa bisogna continuare ad allenarla. Se Kaio Jorge può giocare insieme a uno tra Cuni e Cheddira? A me non piace giocare con due punte lo avete visto, ha caratteristiche diverse dai suoi compagni e può fare la seconda punta. Per ora lo vedo come uno dei nostri tre attaccanti. Come si batte il Genoa? Non deve cambiare la nostra struttura di gioco. Dobbiamo portare avanti la nostra filosofia. Affrontiamo una squadra che a difendersi bene, una squadra tosta. Dobbiamo avere pazienza di aspettare il momento giusto. Hanno delle assenze ma recuperano Messias che ha vinto lo scudetto col Milan, e altri calciatori di spessore. Lo stesso Puscas è un nazionale, loro ne hanno tanti. Noi abbiamo meno, per me è un bene perché lavoro con tutti ma questo dà il valore delle rose. La qualificazione dell'Italia all'Europeo? Sono felicissimo per Spalletti, gli ho fatto già i complimenti per la qualificazione. Mi piace la sua mentalità e spero resti anche agli Europei. Abbiamo dei calciatori di valore, spero che emergano col tempo. Dove può arrivare Reinier? Reinier credo rappresenti la gioventù del Frosinone, sono felice di questa crescita ma gli ho detto di non abbassare la guardia. In questo momento si sta allenando con grande continuità e bene. Ha capito che per ambire a prospettive più alte non basta la tecnica ma serve altro e lo sta mettendo".

"La mia idea sul Frosinone capolista della classifica dei legni? Capita - spiega Di Francesco -. Oltre la sfortuna vuol dire che cerchiamo il gol. Noi facciamo tanti tiri in porta, e per me tirare in porta significa voler far gol. Noi abbiamo tanti calciatori bravi dai 20-18 metri a creare pericoli, li invito sempre a cercare di creare qualcosa ma senza tirare per liberarsi il pallone. Cosa bisogna evitare domenica visto che al rientro dalle soste di settembre e ottobre dopo 20 minuti il Frosinone era sempre sotto di due reti? Non credo si debba legare alla sosta, sono state due gare differenti. Dobbiamo cercare di dare più equilibrio. Credo che la squadra debba avere equilibrio nel corso della gara e sapersi difendere meglio complessivamente. Cosa ha lasciato la gara di San Siro? Avremmo meritato qualcosa di più in classifica, i complimenti alla fine servano a poco. Ci sono tante cose positive di quella gara, di negativo c'è la sconfitta. Qual è la magia di questo posto? Questo stadio ha tanto entusiasmo, mi vengono a trovare spesso amici e vengono anche con le mogli perché hanno il piacere di venire allo stadio. Al di là della partita a loro piace l'atmosfera e mi auguro che da domenica a fine campionato sia ancora più piacevole". Infine Di Fra tocca il tema della Giornata dedicata alle donne: "Come si può crescere da questo punto di vista? Non basta una giornata, credo che quotidianamente bisogna comunicare questo cambiamento. Io vedo il cambiamento, nel Frosinone ad esempio lavorano molte donne. C'è crescita e apertura in tal senso, deve essere la normalità vedere le donne nel calcio. Io sono aperto a questo. Tempo fa non si vedevano donne, ora c'è una crescita in tal senso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.