Frosinone, Di Francesco: “Sconfitta immeritata, rimane un po’ di amaro in bocca”

Al Via del Mare il match è deciso dai gol di Piccoli, Kaio Jorge e Ramadani. Settima sconfitta in campionato per i giallazzurri che hanno diciannove punti dopo sedici giornate

Davide Capano Redattore

La settima sconfitta in campionato del Frosinone arriva sul campo del Lecce. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo creato tanto, dovevamo essere più concreti. Loro hanno sfruttato al meglio le loro occasioni e nel finale ci hanno creduto più di noi, peccato per i gol presi. Ripartiamo dalle cose positive, anche se con l'amaro in bocca per una sconfitta che, a mio avviso, è immeritata. Il calcio è questo e bisogna accettare il verdetto del campo. Le mie proteste? Non dobbiamo andare dietro alla confusione altrui. Abbiamo preso delle ammonizioni ingenue, dobbiamo rimanere dentro la partita. Ci sono gli arbitri per queste cose qui e una nostra protesta non cambia la loro decisione".

"L'emergenza in difesa? Monterisi ha giocato con una caviglia gonfia - continua il tecnico dei giallazzurri - e lo devo ringraziare per questo. All'inizio avevo optato per Okoli più largo per limitare Banda ma non avevamo alternative rispetto a quelle utilizzate. Non aver dei terzini di ruolo in questo momento crea delle difficoltà enormi. Come mi spiego questa differenza rispetto a quando si gioca in casa? Sicuramente la gente dello Stirpe può fare la differenza. Noi valutiamo il risultato, ci siamo fatti un gol da soli ma la squadra ha saputo reagire. Abbiamo sì rischiato ma mai concedendo grosse occasioni. Nelle scelte finali potevamo essere più lucidi e questo è il peccato più grande. C'è stato grande equilibrio ed è un peccato aver perso. Se si può ripartire da queste occasioni sprecate? Dobbiamo sfruttare di più questa mole di gioco. Anche col Torino abbiamo sprecato troppo".

