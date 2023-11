Frosinone, Di Francesco: “Siamo a 22 punti dalla salvezza, teniamo alta la guardia”

"Siamo a -22 dall'obiettivo - spiega l'ex tecnico di Roma e Sassuolo -, il messaggio che mando ai ragazzi è continuare a lavorare con grande umiltà, lo ripeto fino alla noia. Parlo di 40 punti per avere un riferimento. Quando giocavo io era quella la quota salvezza, anzi un anno col Piacenza ce ne vollero 42. Negli ultimi anni la quota salvezza si è abbassata, ma la guardia va tenuta sempre alta. Come con i giovani, io anche quando in conferenza stampa o nelle interviste cerco di mandare messaggi ai miei giocatori, perché devono restare sempre sul pezzo". Sabato sera, i ciociari torneranno a San Siro per sfidare il Milan: "Andremo a giocare col Milan con lo spirito che ci contraddistingue, come è stato con l'Inter. Abbiamo giocato con personalità in uno stadio in cui tanti non avevamo mai messo piede, lo spirito, la spensieratezza e l'animo devono essere quelli giusti per poter fare una grande partita. Quante volte ho rivisto il gol di Dimarco? Poche. Non riesco ancora a capire se ha calciato o tirato, ha fatto un gran gol come quello di ieri di Malinovskyi. Spesso noi allenatori cerchiamo le colpe del gol subito, in questi casi bisogna solo fare i complimenti all'avversario. I tanti giovani presenti in rosa? Far giocare i giovani non significa buttarli in campo quando magari non sono pronti, per dire 'abbiamo fatto giocare i giovani' e illuderli. Come in Lega Pro dove spesso si scelgono i giovani per convenienza. I giovani vanno messi in campo gradualmente, se li vedi pronti, poi è normale che ci saranno momenti in cui sbaglieranno, avranno delle fragilità. Io non faccio mai il ragionamento di farli giocare per dire che faccio giocare i giovani, ma solo se li vedo pronti e con le caratteristiche adatte al nostro gioco".