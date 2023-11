Frosinone, Di Francesco: “Vincere nel finale è motivo di grande orgoglio”

Allo Stirpe la gara è decisa dai gol di Soulé, Malinovskyi e Monterisi. Quinta vittoria in campionato per i giallazzurri che hanno diciotto punti dopo tredici giornate

La quinta vittoria in campionato del Frosinone arriva in casa contro il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: "Oggi sono contento perché è stata una gara di sofferenza, nel primo tempo siamo stati troppo frettolosi, meno lucidi, anche Soulé. Il Genoa è molto bravo a chiudersi, è una squadra ostica e l'ha dimostrato. Abbiamo vinto nel finale, ma volendola questa vittoria, con i cambi e con l'atteggiamento. Questa vittoria è motivo di grande orgoglio. Poi Soulé ha delle qualità tecniche, ma al di là di questo ha anche delle qualità umane e queste non deve mai perderle".

"Ci stava anche il pari per com'è andata la partita - prosegue l'allenatore dei giallazzurri - , bisogna essere obiettivi. E' stato un buon Genoa, messo bene in campo e che sta bene fisicamente. Noi nel finale volevamo vincere la partita, questa è stata la forza maggiore, mentre loro forse volevano più mantenere quel risultato lì. Abbiamo preso un gol straordinario per la seconda volta consecutiva, ma io voglio sottolineare quello di Monterisi nel finale perché è voluto. Sul gol preso?

Malinovskyi ha fatto un gran gol, va solo applaudito. La miglior gara che ha fatto col Genoa l'ha fatta oggi contro di noi, ci ha creato grandi difficoltà. Noi abbiamo provato a tenere botta e rimetterci in ordine. Complimenti a Malinovskyi per il gol, ma complimenti anche alla mia squadra. Se ho visto la corsa di Monterisi sotto la curva? Sono andato anch'io sotto la curva, coi tifosi s'è creata quell'alchimia che serve, loro credono in questa squadra perché gli atteggiamenti sono quelli giusti. Dovevamo avere pazienza, calma e nel primo tempo queste cose non ci sono state. Nel secondo tempo invece sì, abbiamo tenuto palla e alla fine abbiamo avuto ragione. Se ormai è il Frosinone di Di Francesco? C'è sempre da migliorarsi. Io lavoro da quattro mesi con questi ragazzi che mi hanno dato tanto, sono sempre lì ad ascoltarmi. A volte la costruzione dal basso è esasperata e c'è qualche errore, ma dobbiamo continuare a farla perché alla lunga porterà dei vantaggi. Non è il mio Frosinone, è il Frosinone di tutti, anche della società che ha fatto un grande lavoro per mettere a disposizione dei ragazzi che hanno sì poca esperienza in Serie A, ma hanno tutte le qualità per poterci stare".

Anche Matías Soulé, al sesto gol in questo torneo, ha parlato al termine della gara: "E' molto importante questo successo, era uno scontro diretto e siamo molto contenti. Questi punti ci servivano per forza, sabato prossimo ci sarà un'altra partita dura. Qui c'è un bellissimo ambiente, ogni volta che giochiamo in casa per noi è fantastico, i tifosi ci aiutano a vincere. In casa abbiamo perso una sola partita e per questo ringraziamo tutti i tifosi. Se il portiere ha sbagliato sul gol? Non so se ha sbagliato il portiere, io ho calciato forte, credo che lui volesse respingerla. Meno male che è entrata. Quanto c'è di Di Francesco nella mia crescita? Mi sento molto bene, anche fisicamente. Di Francesco mi lascia libertà di giocare, io e i compagni ci muoviamo sempre, ci cerchiamo, proviamo sempre a giocare a calcio e per questo vinciamo le partite. Se ho preso la decisione migliore a venire qui in prestito dalla Juventus? Era molto importante questo passaggio in prestito dalla Juventus, sono molto contento, la società ha creduto in me e io sono felice qua".

