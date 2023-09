Frosinone, Di Francesco: “Siamo stati bravi a rimanere in partita”

Allo Stirpe decidono i gol di Nico Gonzalez e Soulé. Terzo pareggio in campionato per i ciociari che hanno nove punti dopo sei turni di campionato

Davide Capano Redattore

Il terzo pareggio in campionato del Frosinone arriva in casa contro la Fiorentina. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo, al di là di ottime trame non sviluppate negli ultimi venti metri, abbiamo sofferto la loro maggiore fisicità e freschezza. Sembravano andare il doppio, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Nel secondo abbiamo cambiato, sapevamo che avremmo avuto un'opportunità, e generalmente siamo stati più bravi. Del gioco ero soddisfatto già nel primo tempo, pur essendo belli ma meno efficaci. Se ci mancava la soluzione giusta a fine azione? Sì, ma ci stiamo lavorando e sono convinto ci arriveremo. Già che costruiamo in questo modo è motivo di orgoglio, i ragazzi hanno il coraggio di fare ciò che gli chiedo in allenamento. Evidenzierei le cose positive rispetto agli errori".

(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

"Cos'è successo sullo 0-1 che era un corner per noi? Abbiamo sbagliato la chiamata - continua il tecnico dei ciociari - e chi era in area ha ricevuto il segnale sbagliato. Mi ha detto Mazzitelli che è andata così... Ha alzato le braccia invece di allargarle. Va bene così, eravamo in sofferenza, è solo che certe cose ti tolgono sicurezze. La costruzione particolare con Barrenechea e Mazzitelli? Non posso dire troppo ma ci lavoriamo. E i ragazzi mettono in campo le nostre idee, è fondamentale che credano in ciò che il loro allenatore trasmette. In alcuni momenti della gara, certo, dobbiamo essere più verticali. Però vedo qualità in crescita: Soulé di solito è uno che segna poco, stasera pagherà la cena a tutta la squadra. Qual è il nostro segreto? Ho una grande fortuna: oltre a un gran gruppo, ho trovato una grande società che mi ha fatto lavorare sulla testa dei ragazzi. Non c'è la base dello scorso anno, ma quei pochi sono stati veramente in gamba. C'è senso del gruppo e di appartenenza, cose che vanno oltre al risultato".

Anche Giuseppe Caso, numero 10 del Frosinone, ha commentato il match: "Il segreto è il gruppo, sano e fatto da grandi persone. Siamo ancora all'inizio, è lunga, speriamo di fare così fino a fine campionato. Abbiamo il nostro obiettivo da centrare, speriamo di farcela prima possibile. Cosa ho combinato sul gol? Sono giocate che mi piace fare, ci metto impegno e oggi è servito a qualcosa. Sono contento. Come facciamo a sorprendere così? Il gruppo è fondamentale. Abbiamo un grande capitano e i ragazzi vanno dietro all'allenatore". Poi a Dazn ha aggiunto: "Bravissimo Soulé a metterci la testa, non era facile. Meno male siamo riusciti a pareggiare questa partita. Sono contento. Di sicuro non sappiamo come finiremo ma sappiamo cosa stiamo facendo. Il gruppo è il nostro segreto, la nostra è una famiglia. L'obiettivo è salvarsi, sappiamo che difficile ma l'obiettivo è questo. Il mio idolo? Tevez, fin da piccolo. Nazionale? Spero di dare tutto col Frosinone e centrare l'obiettivo. Poi quelli sono sogni che spero di realizzare".

