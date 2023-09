Frosinone, ecco il quarto portiere: ufficiale l’ingaggio del classe 2000 Avella

Il club ciociaro ha reso noto di aver ingaggiato il portiere classe 2000 con un contratto fino al 30 giugno 2025. Arriva da svincolato, ultima esperienza alla Virtus Francavilla in Serie C.

Svincolato dal 1 luglio dopo l'ultima esperienza in Serie C alla Virtus Francavilla, Michele Avella riparte dal Frosinone in Serie A. Il suo arrivo non è legato all'infortunio di Stefano Turati, che non va considerato grave. Il portiere originario di Napoli ha firmato con il club ciociaro un contratto fino al 30 giugno 2025. Avella sarà il quarto portiere del Frosinone, alle spalle del già citato Turati, Cerofolini e Frattali. Questo il comunicato ufficiale: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Michele Avella. Il portiere classe 2000 vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025".