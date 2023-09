Frosinone, incontro società-sponsor – Di Francesco: “Questa è la famiglia del rilancio”

Queste le parole di mister Di Francesco: "Il nome del Frosinone va messo davanti a tutto, anche rispetto alle ambizioni personali. Sono arrivato a Frosinone grazie al Direttore Guido Angelozzi, con il quale ho già avuto la fortuna di lavorare in passato. Condividiamo tante cose insieme, come succede in una famiglia. Il direttore ha detto che io con c'entro niente con Frosinone? Mi ha voluto fare un complimento, è stato carino. Io invece sono veramente contento di stare qui e, anzi, rimarrei per 10 anni, come detto al Presidente. Il Direttore Angelozzi farà sempre di tutto per permettermi di lavorare nel migliore dei modi, e io so dove può arrivare questa società. Ho scelto Frosinone per questo motivo, piuttosto ad altre situazioni che preferisco non commentare".