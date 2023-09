Frosinone e amore, il riscatto di Reinier: la nuova fiamma è una tiktoker spagnola

L'auspicato rilancio al Frosinone, in prestito dal Real Madrid, e ora anche una nuova storia d'amore. Il 21enne trequartista brasiliano e Sofia Moreno, splendida e famosa tiktoker spagnola, sono usciti allo scoperto...

Sergio Pace Redattore

Il riscatto di Renier Jesus in tutto e per tutto. Il 21enne brasiliano del Frosinone, in prestito dal Real Madrid, è pronto a rilanciarsi in maglia gialloblù in Serie A. E intanto ha ufficializzato la sua storia d'amore con Sofia Moreno, famosa tiktoker spagnola.

Il riscatto di Reinier tra Frosinone e amore

Reinier Jesus deve ancora fare il suo debutto in Serie A con la maglia del Frosinone, ma l'intenzione del 21enne trequartista brasiliano, in prestito dal Real Madrid, è ben chiara: riscattarsi a suon di prestazioni dopo le ultime deludenti stagioni.

Acquistato dal Real Madrid nel gennaio 2020 dal Flamengo per 30 milioni di euro, Reinier non ha trovato molta fortuna durante le esperienze in prestito al Borussia Dortmund e al Girona. Adesso la Serie A è curiosa di vederlo in campo, lui ha tutta la voglia e le potenzialità di dimostrare il suo valore.

E intanto, in attesa dell'esordio con i ciociari di Eusebio Di Francesco, Reinier ha di che consolarsi. Il calciatore brasiliano ha fatto già centro fuori dal campo. Reinier e Sofia Moreno, meglio conosciuta sui social come Sofia Surferss, famosa tiktoker spagnola con più di 4 milioni di follower (su Instagram 1,4 milioni di seguaci), sono usciti allo scoperto da pochi giorni. I due hanno ufficializzato la loro storia d'amore. Gli scatti della nuova fiamma di Reinier stanno già mandando in tilt i social.

