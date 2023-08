ESCLUSIVA DDD – Intervista a Vivien Rubin: “Seguo la Serie A e tifo per la Juve. In Italia…”

La modella russa, che vive e lavora in America e conta più di 700 mila follower su Instagram, ha professato la sua passione per i colori bianconeri e l'amore per il nostro paese in un'intervista esclusiva alla nostra redazione

Sergio Pace Redattore

Vivien Rubin è un concentrato di creatività, fantasia, determinazione e sensualità. La modella e direttrice creativa russa da oltre 700 mila follower su Instagram ha rilasciato un'intervista esclusiva a DerbyDerbyDerby. Dallo sport alla passione per la Juventus, dai progetti lavorativi futuri all'amore per l'Italia, Vivien ci ha aperto le porte del suo mondo.

Vivien, che impatto ha nella tua vita lo sport?

"L'attività fisica è una parte importante della mia vita. Faccio sollevamento pesi in palestra. Non solo fa bene fisicamente, ma aiuta molto anche mentalmente. Scopri che i limiti che ti poni sono tutti nella tua mente e lo sport ti permette di metterli alla prova, consentendoti di avere successo non solo in qualsiasi cosa tu faccia fisicamente, ma anche nel lavoro, nelle relazioni e nella vita in generale".

Anche se vivi in America, segui il campionato italiano?

"Seguo il campionato italiano, inglese e tedesco. Dato che qui in America il calcio non è così popolare come in Europa, posso vivere l'amore per il calcio dei tifosi europei!".

Per quale squadra italiana tifi?

"Sono sempre stata un grande tifosa della Juventus. È una squadra molto nostalgica per me, perché da piccola gli uomini della mia famiglia la guardavano e tifavano sempre per i bianconeri".

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

"In questo momento mi sto concentrando molto sul mio lavoro di modella e di direttrice creativa. Molte persone sanno che sono una modella e una fotografa, tuttavia mi sono leggermente allontanata dalla fotografia per concentrarmi sulla direzione creativa, poiché è qualcosa che ho sempre fatto quando sono stata ingaggiata come fotografa. Mi piace far giocare la mia mente creativa e creare arte straordinaria attraverso i mezzi digitali. Negli ultimi 4 anni ho lavorato molto con alcune delle persone e dei marchi più straordinari per dare vita ai loro concetti ed è una cosa che mi appassiona molto".

Un giorno potremo vederti anche in Italia?

"Negli ultimi 4 anni sono venuta in Italia almeno una volta all'anno, quindi incrocio le dita e spero di tornarci presto! L'Italia ha un posto così caro nel mio cuore perché non solo amo la cultura e naturalmente il cibo, ma ho molti ricordi vividi delle estati trascorse lì da bambina in visita alla famiglia".

