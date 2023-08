ESCLUSIVA DDD – Intervista a Sara Croce: “La mia passione è l’equitazione. Tifo Milan e il mio sogno è…”

Progetti, tanto sport, l'amore per il Milan e i Lakers e un sogno chiamato America. L'ex Bonas di Avanti un Altro si è raccontata in esclusiva a DerbyDerbyDerby

Sergio Pace Redattore

Influencer da 1 milione di follower su Instagram, modella e personaggio televisivo molto noto e apprezzato in giro per l'Italia. La splendida Sara (Madre Natura in Ciao Darwin e Bonas in Avanti un Altro) si è raccontata in esclusiva a DerbyDerbyDerby tra lavoro, progetti, palestra, equitazione e Milan...

Modella, influencer, personaggio televisivo e sportiva nella vita. Partiamo intanto dall'inizio. Com'era Sara Croce da bambina. Sin da piccola avevi in testa di entrare nel mondo dello spettacolo e della tv? Sei sempre stata così sportiva? Quali erano le tue passioni?

"Sara bambina ha sempre avuto le stesse passioni che ha ora, un amore sfrenato per i cavalli e le piaceva molto la moda. Si da piccola ho sempre pensato che quella sarebbe stata la mia strada ma mai avrei pensato di percorrerla così giovane".

Ti sei classificata quarta a Miss Italia 2017, hai sfilato per diversi brand e posato per shooting fotografici. Sei diventata "Madre Natura" in Ciao Darwin 8 e hai ricoperto il ruolo di "Bonas" in Avanti un Altro, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Una scalata rapida e decisa, a conferma della tua voglia di lavorare e sperimentare. Quanto sei soddisfatta del tuo percorso professionale fino a questo momento?

"Mi considero ancora all’inizio, sono ruoli che mi hanno aiutata molto per visibilità e mi sono divertita molto a interpretarli. Sto studiando per cogliere eventuali prossime opportunità al meglio".

Con il mondo e i personaggi di "Avanti un Altro" si è creato un rapporto speciale. Con chi hai legato di più? Dietro le quinte si rideva come e quanto in diretta?

"Ho legato più di tutti con Kenia Fernandes, la brasiliana di Avanti un Altro. È una persona speciale ed è ciò di più bello che il programma mi ha lasciato. Ho legato tantissimo anche con gli autori, produttori, sarte. Insomma, sono tutti delle persone speciali. Non smetterò mai di ringraziare Sonia e Paolo per la bellissima opportunità che mi hanno dato".

In quest'ultimo anno è vero che ti sei presa del tempo per dedicarti allo studio della recitazione? Sei pronta a tornare in tv?

"Quest’ultimo anno l’ho dedicato alla mia crescita personale, mi ritengo maturata molto. Leggo libri di crescita personale, sono molto diligente per quanto riguarda sport e alimentazione. Sto lavorando sodo per costruirmi un futuro. Insieme a dei cari amici abbiamo aperto da poco una società di eventi nella bellissima cornice della zona Franciacorta chiamata STARGATE. Ne sono molto soddisfatta, stiamo facendo un bellissimo lavoro".

Hai fatto un provino online per il Grande Fratello. Alla produzione sei piaciuta parecchio, ma hai declinato la proposta perché sei concentrata su altri progetti a medio-lungo termine. Ci puoi spoilerare qualcosa in merito? Magari le tue sensazioni in vista dei tuoi progetti futuri.

"Non vorrei dire più di quello che ho già rivelato, più che altro per scaramanzia. Quello che so è che ho un sogno da sempre, ed è l’America".

Sei una ragazza molto sportiva nella vita. Quali attività pratichi nel quotidiano?

"Il mio sport principale è il fitness, cerco di ritagliarmi spazi per la mia più grande passione che è l’equitazione. Ogni mattina cerco di fare risveglio muscolare e sbloccare le articolazioni, dopodiché doccia gelata. È una morning routine che consiglio a tutti, ti svolta completamente la giornata. Seguo una dieta principalmente proteica e bevo molta acqua!".

Ami l'equitazione, la tua passione per eccellenza. Cosa provi mentre cavalchi? Consiglieresti un'esperienza del genere?

"Quando sono in sella il mondo si ferma, non ho pensiero alcuno. Siamo solo io, il cavallo e la natura. È la sensazione più bella che io possa provare e si, la consiglierei a chiunque".

Segui il calcio? Se sì, per quale squadra fai il tifo o simpatizzi?

"Seguo le partite più importanti, non mi ritengo una fan accanita. Mi sento più vicina al basket, mi sono innamorata delle partite dei Lakers in NBA! Per quanto riguarda il calcio, la mia squadra del cuore è il Milan. I miei famigliari sono tutti milanisti e non penso esista un fan più sfegatato di mio fratello Alessandro. Da piccola mi insegnava tutti i cori".

Ultimamente ti sei avventurata in arrampicate in montagna. Alla fine di ogni percorso quanto è alto il livello di soddisfazione?

"Ho provato a fare delle ferrate in questo mese che sono stata in Trentino da mia mamma! È divertentissimo, mi è piaciuto davvero tanto. I paesaggi sono spettacolari e mi piace il senso di fatica che ti lascia. Arrivare in cima dopo aver faticato è una grande soddisfazione, che è un po’ la metafora per una vita serena e realizzata".

Sui social sei seguitissima. Su Instagram hai raggiunto un milione di follower. Quanto è importante per te il rapporto con i tuoi fan e il condividere con loro viaggi, passioni e novità in ambito lavorativo?

"Mi piace avere buoni rapporti con i miei followers. Cerco di rispondere a più persone che posso anche se non è così facile. Ultimamente sto cercando di far capire alle ragazze che nessuno è perfetto, anche chi è considerata una bella ragazza ha molti difetti e sto cercando di sensibilizzare molto in questo senso. Amo condividere temi di attualità e chiedere alle persone che mi seguono cosa ne pensano. Siamo una bella community! È grazie a loro se sono arrivata fino a qui".