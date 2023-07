ESCLUSIVA DDD – Intervista a Maria Arreghini: “Inter e Milan, che mercato! In futuro mi vedo nel cinema…”

Ha creato un format tutto suo "Mary's Place", dove intervista personaggi di spicco del mondo dello sport. La giornalista sportiva e conduttrice televisiva, Maria Arregghini, seguitissima su Instagram, si racconta in esclusiva a DerbyDerbyDerby.

Sergio Pace Redattore

Si è presa la scena a grandi passi e, parole sue, vuole continuare così. La bellissima e arrembante giornalista sportiva e conduttrice televisiva, Maria Arreghini, si è raccontata in esclusiva alla redazione di DerbyDerbyDerby. "Una bomba sexy", "la giornalista sportiva più sexy del mondo", così l'hanno definita "The Sun" e il "Toronto Sun". Un fenomeno in continua espansione, c'è chi la considera "la nuova Diletta Leotta". Conosciamola meglio Maria, la "futura signora del calcio".

Maria, la tua popolarità è sotto gli occhi di tutti. Sul tuo account Instagram hai raggiunto la vetta dei 600mila follower. È un aspetto che ti gratifica? Come riesci a gestire tutto questo?

"Sono contenta di avere questo seguito sui social. Posso dire che mi gratifica perché tutto è nato da lì. Sono una ragazza molto semplice e normale e continuo a fare le cose che facevo prima. Mi piace molto seguire la mia routine, impegnarmi costantemente negli obiettivi che mi sono posta e migliorare le mie skills".

In giro per il web non mancano articoli su di te, ma nessuno ti conosce a fondo. Proviamo allora a conoscere qualcosa in più di Maria Arreghini, partendo dalla tua infanzia, studi e inizi di carriera nel mondo del giornalismo sportivo. La passione per lo sport ed il calcio l'hai ereditata sin da piccola? Se sì, grazie a chi?

"Sono cresciuta a Oggiono, in provincia di Lecco. Compio gli anni il 14 settembre, ho letto spesso un'altra data (ride, ndr). Ho frequentato il liceo linguistico e ho sempre fatto molte esperienze all'estero, in Germania, Inghilterra e in Spagna. L'ultima al quarto anno delle superiori negli Stati Uniti per sei mesi. Successivamente mi sono trasferita a Roma dove ho studiato scienze politiche e relazioni internazionali alla Sapienza. All'università ho frequentato un corso di giornalismo che mi è piaciuto molto. Sono sempre stata appassionata di sport, in particolare del nuoto che ho praticato per dieci anni a livello agonistico. Ho deciso dunque di intraprendere una carriera in questo settore. Mio papà è un grande appassionato di sport in generale. La mia famiglia ha sempre tifato Juve, io mi sono avvicinata a questo sport qualche anno fa e posso dire che mi piace molto. Da quest'anno ho iniziato un'esperienza anche nel mondo del rally. Si tratta di un ambito che non conoscevo e a cui mi sto interessando sempre di più".

Su Sportitalia conduci Rally Dreamer TV. Hai anche condotto Kickoff Speciale Mondiali durante Qatar 2022. Ora hai anche una rubrica "Mary's Place". Nel tuo buon salotto intervisti personaggi dello sport. Chi ti ha colpito di più?

"La cosa che mi rende più contenta è l'aver creato da zero un mio format "Mary's Place". Si tratta di una cosa che mi impegna molto e che mi mette sempre alla prova. Mi sono trovata bene con tutti i miei ospiti, ognuno è riuscito a lasciarmi qualcosa. In particolare di Daniele Scardina mi ha colpito molto il suo lato umano, gli sono molto vicina in questo momento di ripresa. Dei due kickboxer Giorgio e Armen Petrosyan mi ha colpito molto la storia che li ha portati ad essere quelli che sono diventati oggi. Mi sono trovata bene anche con l'ex Milan e Genoa Adel Taarabt. Lui è stato molto disponibile, un talento indiscutibile. Basta riguardare i video delle sue giocate nel suo prime e si può ben capire perché. Per quanto riguarda il rapper Morad penso che, nonostante la sua fama, sia una persona con i piedi per terra, riservata e molto umile".

Pensi di aver trovato la tua dimensione a livello professionale, o hai qualche sogno nel cassetto che speri di realizzare, sia nel mondo del giornalismo sportivo che in tv?

"Ci sono ancora tantissime cose che mi piacerebbe poter realizzare. Sicuramente vorrei continuare nell'ambito del giornalismo sportivo e nella conduzione in generale. E magari in futuro un'esperienza nel mondo del cinema..."

Per "The Sun" sei "una bomba sexy", il "Toronto Sun" ti ha eletta "la giornalista sportiva più sexy del mondo". La popolarità di Maria Arreghini ha varcato i confini internazionali. In Italia per molti sei "la nuova Diletta Leotta". Ritieni giusto un paragone con il celebre volto di DAZN, oppure hai già in mente di seguire un percorso professionale che sia tuo e che rispecchi la tua identità?

"Sono molto lusingata per i complimenti ricevuti. Il paragone con Diletta Leotta non può che farmi piacere, sta facendo una bellissima carriera. Tuttavia, mi piacerebbe intraprendere un mio percorso professionale che rispecchi Maria Arreghini sempre di più con tutte le sue caratteristiche".

Capitolo calciomercato. Manca ancora più di un mese alla fine della sessione estiva di mercato, ma più di qualcosa si è già mosso. In Serie A chi credi si sia attivato più rapidamente e meglio?

"L'Inter sicuramente si è mossa prima di tutte, ma anche il Milan si è adoperato subito per rinforzare la rosa e lo sta facendo molto bene (vedi Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek). Sì, direi le due milanesi...".

Inter e Milan hanno sicuramente stappato il tappo al mercato italiano, con alcuni derby a distanza interessanti (vedi Frattesi e Thuram, ora in maglia nerazzurra). Tra gli acquisti sin qui perfezionati, chi pensi potrà rivelarsi determinante per la prossima stagione in termini di resa?

"Frattesi e Thuram sono entrambi due giovani forti e di prospettiva. Frattesi giocava già in Italia, quindi è abituato al nostro campionato e, a mio avviso, può solo che far bene all'Inter. Comunque in casa nerazzurra il giocatore più determinante davanti per me rimane Lautaro Martinez".

Il mercato europeo è ormai appannaggio della Premier League, lega sempre più ricca e desiderata dai calciatori top. Lo sbarco di Tonali al Newcastle come lo giudichi? Saprà farsi strada in un campionato diverso dalla Serie A come quello inglese?

"Nel calcio moderno, dove ormai non esistono più le bandiere, a quelle cifre non si può dire di no. La Premier League è il primo campionato europeo e credo che un giocatore forte e giovane come Tonali debba ambire a fare un'esperienza del genere. Il trasferimento è quindi giusto a mio avviso".

Visto che sei originaria della provincia di Lecco, non possiamo chiudere senza una considerazione sulla promozione in Serie B della squadra allenata dall'ottimo Luciano Foschi e guidata dal vulcanico patron Pasquale Di Nunno 50 anni dopo l'ultima volta. Dall'euforia all'incubo in pochi giorni, con il rischio esclusione dal prossimo campionato cadetto dopo che il Coni ha accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco. E la FIGC vuole aspettare il Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio, (29 agosto) per non cambiare il format di B e C. Insomma, di questo passo i campionati inizieranno a settembre. Una situazione paradossale e ingarbugliata...

"Per quanto riguarda il Lecco, mi limito a dire che la squadra di Foschi si è meritata la Serie B sul campo. È stata una grande impresa quella del Lecco. Sono anche felice per la tifoseria della mia città che ha sempre supportato il Lecco anche nei momenti più difficili con un attaccamento importante alla maglia".