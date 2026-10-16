Aquilani analizza la sconfitta subita dal suo Sassuolo e sottolinea i meriti del Frosinone: "Non hanno grandi nomi, ma hanno ottimi calciatori allenati benissimo da Alvini".
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Il Sassuolo esce sconfitto dal Benito Stirpe di Frosinone. A condannare i neroverdi una grande prestazione di Raimondo, arrivato a 7 gol in 7 partite giocate, ed una prestazione molto sottotono di Muric e di tutta la difesa. Al termine della partita Alberto Aquilani ha analizzato il 4 a 2 subito conferenza stampa.
Sull'identità del Sassuolo e su MuricLa prima domanda rivolta ad Aquilani è stata sull'identità del suo Sassuolo. "Credo che fare un'analisi dopo questa gara non è semplicissimo. Il Frosinone ha messo qualcosa in più rispetto a noi sia sul temperamento che sul voler vincere le palle sporche. Gli errori condizionano l'andamento della gara, noi però proveremo comunque sempre a fare quello in cui crediamo. Se col Frosinone non pareggi il loro furore diventa difficile".
Sugli errori del suo portiere: "Chiaro che gli errori indirizzano la gara. Oggi non posso dire che cambio il portiere perchè ha sbagliato. E' ovvio che deve cambiare questa attitudine ma lui sa di dover migliorare". Al tecnico è poi stato chiesto se lo stesso portiere ha esagerato in alcune situazioni, come nell'uscita che ha portato Raimondo a segnare il 3 a 1: "Muric a volte va oltre quello che è il suo compito ma oggi è stata colpa sua se abbiamo perso. Quando dico di giocare con coraggio non parlo di fare i tunnel in area. Mi riferisco al voler la palla per farla uscire. Oggi siamo stati leggeri".
Su Alvini e il FrosinoneAd Aquilani è stato chiesto se il suo Sassuolo avesse potuto essere più cinico sottoporta viste le occasioni che il Frosinone ha concesso grazie al suo modo di giocare. "Sapevamo che il Frosinone concede e che va uno contro uno a tutto campo. Se ripartono lo fanno forte con giocatori che fanno male perchè hanno la cattiveria per incidere. Noi potevamo essere piu cinici e cattivi davanti la porta. Siamo bellini ma con questo ci fai poco". Il Frosinone di Alvini è la dimostrazione che il gap tra Serie A e Serie B si è ridotto? "Hanno giocatori bravi, a volte quando non hai il nome dai meno peso ad alcune cose ma il Frosinone ha giocatori forti e ben allenati".
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