Il Sassuolo esce sconfitto dal Benito Stirpe di Frosinone. A condannare i neroverdi una grande prestazione di Raimondo, arrivato a 7 gol in 7 partite giocate, ed una prestazione molto sottotono di Muric e di tutta la difesa. Al termine della partita Alberto Aquilani ha analizzato il 4 a 2 subito conferenza stampa.

Sull'identità del Sassuolo e su Muric

La prima domanda rivolta ad Aquilani è stata sull'identità del suo Sassuolo. "Credo che fare un'analisi dopo questa gara non è semplicissimo.. Gli errori condizionano l'andamento della gara, noi però proveremo comunque sempre a fare quello in cui crediamo.".

FROSINONE, ITALIA – 16 OTTOBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio segna il gol del 2-1 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Sassuolo allo stadio Benito Stirpe, il 16 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Sugli errori del suo portiere: "Chiaro che gli errori indirizzano la gara. Oggi non posso dire che cambio il portiere perchè ha sbagliato. E' ovvio che deve cambiare questa attitudine ma lui sa di dover migliorare". Al tecnico è poi stato chiesto se lo stesso portiere ha esagerato in alcune situazioni, come nell'uscita che ha portato Raimondo a segnare il 3 a 1: "Muric a volte va oltre quello che è il suo compito ma oggi è stata colpa sua se abbiamo perso. Quando dico di giocare con coraggio non parlo di fare i tunnel in area. Mi riferisco al voler la palla per farla uscire. Oggi siamo stati leggeri".

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