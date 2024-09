Ex capo ultrà del Napoli e la stoccata da derby a Criscitiello: “Il nemico a 50 km da noi”

Non è la prima volta che si accende la rivalità tra Napoli e Avellino, per "colpa" (se così si può dire) di Michele Criscitiello. Il giornalista, direttore di Sportitalia, noto tifoso dell'Avellino ha, spesso, usato parole non al miele nei confronti della squadra azzurra. Nonostante di recente, sono arrivate le sue scuse per la vicenda Lukaku: "Mi sbagliavo sulla forma fisica del belga; sono pronto a pagare una pizza", i tifosi azzurri non hanno dimenticato le parole del giornalista in merito alla possibile cessione di Osimhen.