La casacca speciale sarà indossata nella gara di sabato contro la Juventus

Alessia Bartiromo 26 marzo 2025 (modifica il 26 marzo 2025 | 18:03)

Ci sono legami nel calcio che il tempo rafforza ancora di più e che nulla potrà far affievolire. Ben lo sanno il Genoa e il Boca Juniors, così geograficamente lontane eppure da sempre molto vicine sia nella storia che nel destino. Tra mare, il calore e l'amore dei tifosi e un'origine importante, portano avanti ormai da decenni questa connessione davvero speciale, che oggi è diventata ancor più magica con la presentazione del quarto kit gara dei rossoblù per celebrare i 120 anni dalla fondazione del Boca. Non tutti sanno infatti che il club argentino è stato fondato da un gruppo di italiani originari di Genova il 3 aprile 1905, riprendendo questo importante momento anche nel soprannome del club, gli "Xeneizes" ossia "i genovesi". Il quarto kit si appresta a fare il suo esordio in campo, per una settimana davvero molto speciale ed emozionante per le due squadre.

La storia della fondazione del Boca — Il Boca Juniors è da sempre un punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio per un tifo che regala sempre grandissime emozioni. Tra le sue fila hanno giocato i calciatori più forti di sempre come Diego Armando Maradona, Martìn Palermo, Carlos Tevez e in ultimo Edinson Cavani, portando avanti una tradizione molto profonda che lega Argentina e Italia con un filo indissolubile. Non è un caso che il 3 aprile 1905 dei giovani italiani originari di Genova fondarono il Boca Juniors nel quartiere de La Boca di Buenos Aires, ispirati dai colori della prima nave di passaggio al porto, che aveva una bandiera con il giallo e il blu, quella della Svezia. In dotazione avevano soltanto un pallone regalato da un marinaio inglese e pian piano, con ambizione, umiltà e visione, riescono a creare una società che vuole arrivare lontano. Il soprannome del club diventa gli "Xeneizes", foneticamente simile al dialetto "zeneize" che vuol dire proprio "i genovesi", che rimarrà ben intatto nel corso degli anni, riprendendo anche il nome del tifo di casa, tra i più suggestivi e appassionati al mondo.

✍️ Da Xeneize a Zeneixe.

Desde el principio, para siempre.

Esta camiseta está dedicada a ti, hermano.

💙💛💙

— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 26, 2025

Un legame senza tempo — Il legame tra il Genoa a il Boca Juniors si è consolidato nel tempo, riprendendo proprio la grande tradizione della fondazione della squadra argentina. Le due società si sentono legate così come Genova e Buenos Aires con i tanti emigranti che hanno lasciato la propria terra per cercare fortuna in Argentina. Quest'anno infatti, non si celebra soltanto il 120° anniversario della fondazione del club ma anche il centenario della canzone “Ma se ghe penso”, un emozionante inno dedicato all’emigrazione che esprime in musica e parole il forte desiderio di ritornare alla propria terra d’origine. Per imprimere al meglio questo momento nella storia, il Genoa ha pensato di dedicare il suo quarto kit gara proprio al Boca Juniors riprendendo i suoi colori e gli aspetti più particolari, per un momento di grande fratellanza e valori del mondo del calcio e dello sport.

I dettagli del kit del Genoa e l'esordio in campo — Il kit gara è un tripudio di colori che riprendono proprio quelli del Boca Juniors. Presentato oggi nella splendida cornice del Museo dell'Emigrazione Italiana a Genova, presenta l'ampia fascia centrale gialla con i richiami del logo con il grifone e dello sponsor tecnico tono su tono così come il bordino del colletto e delle maniche. Sul retro, l'immancabile scritta "Zeneixi", la versione genovese del più noto "Xeneizes". Disponibile sia in versione junior che in replica o maglia gara, sarà in vendita online e negli store a partire dalle ore 12 di giovedì 27 marzo. Il kit sarà poi indossato in campo dai giocatori rossoblù in esclusiva per il big match di sabato pomeriggio in trasferta contro la Juventus, attivando anche la promozione per i possessori della Fidelity Card del Genoa di poter visitare con un biglietto ridotto il Museo dell'Emigrazione Italiana.