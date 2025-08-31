Genoa-Juventus 0-1, decide un gol di Vlahovic: Tudor espugna Marassi

La Juventus grazie ad un gol di Dusan Vlahovic, espugna Marassi, battendo 1-0 il Genoa, conquistando la seconda vittoria in campionato

Vincenzo Bellino Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 02:59)

Dopo il gol al Parma alla prima di campionato, Dusan Vlahovic concede il bis. Un colpo di testa vincente dell'attaccante serbo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, decide Genoa-Juventus (0-1). La squadra di Tudor sale a quota sei punti, quella di Vieira, nonostante una prova ordinata e coriacea, esce da Marassi a mani vuote.

Genoa-Juventus, 0-0 al 45': Leali, che parata su Gatti! — Orfana di Cambiaso, espulso col Parma (salterà anche l'Inter), Tudor ridisegna la Juventus, schierando al posto dell'ex GenoaJoao Mario sull'out di sinistra, mentre sulla corsia opposta spazio ancora a Kalulu, nuovamente in posizione più avanzata. Davanti, alle spalle di David, il duo sulla trequarti è formato da Yildiz e Conceicao.

Due novità in casa Genoa, rispetto alla formazione di partenza nella gara casalinga col Lecce. In difesa c'è Ostigrd al posto di Marcandalli e sulla trequarti Vieira preferisce Ellertsson a Gronbaek e col senno di poi, avrà ragione.

Prima parte di gara molto tattica, le due squadre molto compatte in difesa e aggressive in fase di non possesso, impediscono l'una all'altra di creare pericoli dalla parti dei rispettivi portieri. La prima vera fiammata arriva al 26’: è il Genoa a rendersi pericoloso. Ellertsson, lanciato da Carboni e dopo una sterzata improvvisa, scarica un destro potente sul primo palo, ma Di Gregorio è pronto e respinge con i pugni.

La Juventus si sveglia solo nel finale del primo tempo. Al 41’, su una giocata strepitosa di Yildiz dalla sinistra, Gatti arriva a colpire a botta sicura: Leali compie un intervento miracoloso, deviando in angolo. La Juve cresce e al 43’ Yildiz, imprendibile sulla corsia mancina, costringe Leali a un’altra parata. Sulla ribattuta David cerca il jolly, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa.

Vlahovic-gol e Tudor espugna Marassi — La ripresa parte con lo stesso copione: il Genoa aggressivo, la Juventus a strappi. Dopo tre minuti Ellertsson semina il panico sulla destra superando Joao Mario, che però rimedia in extremis con una scivolata provvidenziale. La Juve risponde al 10’ con Thuram, che sfonda tra cinque avversari ma spreca con un diagonale largo.

Col passare dei minuti i rossoblù calano, Stanciu rallenta e i bianconeri alzano ritmo e pressing: segnale che la partita sta cambiando. I tecnici allora mescolano le carte: Tudor inserisce Koopmeiners, Kostic e Vlahovic per dare peso e qualità, mentre Vieira prova a riequilibrare con Malinovskyi e Thorsby. La svolta arriva al 28’: Ellertsson è momentaneamente fuori per i soccorsi medici, la Juve sfrutta la superiorità e Vlahovic firma di testa l’1-0 sull’angolo di Kostic.

Il Genoa protesta, ma resta sotto e non ha più la brillantezza iniziale. Vieira tenta la disperata rimonta con cambi offensivi (Vitinha, Ekhator, Ekuban), mentre la Juve gestisce con esperienza, abbassando il baricentro e congelando il gioco. I rossoblù attaccano fino all’ultimo, ma i bianconeri difendono con ordine e si portano a casa la seconda vittoria stagionale.