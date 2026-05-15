Grande affetto tra Malinovskyi e l’ambiente rossoblù: il Genoa omaggia il centrocampista dopo la fine della sua avventura in Liguria, segnata da grandi prestazioni negli ultimi anni.
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Attraverso i propri canali social, il Genoa ha voluto rivolgere un ultimo saluto a Ruslan Malinovskyi, che si prepara a chiudere la sua esperienza in rossoblù. Il centrocampista ucraino scenderà infatti in campo per l’ultima volta al “Ferraris” nella sfida contro il Milan, in programma domenica 17 maggio, prima di lasciare il club a parametro zero. Arrivato quattro anni fa, il giocatore lascia il Grifone dopo 74 presenze complessive, condite da 10 reti e 8 assist, numeri che raccontano il suo contributo alla squadra. Un’avventura che si conclude tra riconoscenza e affetto reciproco, come sottolineato anche dal messaggio del club: “Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle”.
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Le dichiarazioni di De rossi e il saluto a MalinovskyiLE PAROLE DI DE ROSSI IN CONFERENZA - "È una bella persona oltre che grande giocatore. Non si sostituisce con una copia di Ruslan, non esiste un calciatore come lui".
L'OMAGGIO DEL CLUB GENOANO - "Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre".
L'affetto e le statistiche del centrocampista con il GrifoneL’ultima presenza di Ruslan Malinovskyi al Ferraris rappresenta un momento carico di significato per tutto l’ambiente genoano, pronto a salutare un giocatore che, nel corso della sua esperienza in rossoblù, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante. Il centrocampista ucraino lascia il Genoa dopo 74 partite disputate, arricchite da 10 gol e 8 assist, numeri che testimoniano il suo contributo concreto tra qualità, inserimenti e soluzioni dalla distanza.
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