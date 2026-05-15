Attraverso i propri canali social, il Genoa ha voluto rivolgere un ultimo saluto a Ruslan Malinovskyi, che si prepara a chiudere la sua esperienza in rossoblù. Il centrocampista ucraino scenderà infatti in campo per l’ultima volta al “Ferraris” nella sfida contro il Milan, in programma domenica 17 maggio, prima di lasciare il club a parametro zero. Arrivato quattro anni fa, il giocatore lascia il Grifone dopo 74 presenze complessive, condite da 10 reti e 8 assist, numeri che raccontano il suo contributo alla squadra. Un’avventura che si conclude tra riconoscenza e affetto reciproco, come sottolineato anche dal messaggio del club: “Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle”.

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Le dichiarazioni di De rossi e il saluto a Malinovskyi

"È una bella persona oltre che grande giocatore. Non si sostituisce con una copia di Ruslan, non esiste un calciatore come lui".

L'OMAGGIO DEL CLUB GENOANO - "Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre".

GENOVA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Ruslan Malinovskyi del Genoa (a sinistra) e Sascha Britschgi del Parma si contendono il pallone durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Parma Calcio 1913 allo Stadio Luigi Ferraris il 19 ottobre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

L'affetto e le statistiche del centrocampista con il Grifone

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L’ultima presenza dial Ferraris rappresenta un momento carico di significato per tutto l’ambiente genoano, pronto a salutare un giocatore che, nel corso della sua esperienza in rossoblù, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante. Il centrocampista ucraino lascia ildopo 74 partite disputate, arricchite da 10 gol e 8 assist, numeri che testimoniano il suo contributo concreto tra qualità, inserimenti e soluzioni dalla distanza.Oltre alle statistiche, però, a colpire è stato soprattutto il rapporto costruito con i tifosi, che lo hanno sostenuto e apprezzato per impegno e dedizione. Domenica contro il, lo stadio è pronto a tributargli un ultimo saluto tra applausi e riconoscenza, prima della separazione definitiva a fine stagione.

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