Entrambi i club vanno a caccia di tre punti che possono essere importanti per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione e per sperare di rientrare nella lotta al titolo

Jacopo del Monaco 7 febbraio - 12:07

Tra gli incontri che si disputeranno nel corso della giornata odierna figura anche quello che metterà di fronte il Genoa e il Napoli. Queste due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ventiquattresimo turno della Serie A. L'incontro di questo pomeriggio varrà punti preziosi in chiave salvezza da un lato ed in chiave Scudetto e permanenza in zona Champions dall'altro. Il match tra liguri e campani avrà inizio alle ore 18:00 presso lo Stadio Luigi Ferraris e, in attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

Genoa-Napoli, i precedenti — I rossoblù, attualmente allenati dall'ex centrocampista Daniele De Rossi chiamato a prendere il posto dell'esonerato Vieira, si trovano al ventitreesimo posto in classifica con 23 punti. Nello scorso turno di campionato, il Genoa ha perso 3-2 in casa della Lazio per un rigore assegnato negli ultimi minuti di recupero della gara e poi realizzato da Cataldi al minuto 100. I Campioni d'Italia guidati da Antonio Conte, dal canto loro, occupano il terzo posto avendo totalizzato 46 punti, nove in meno rispetto all'Inter capolista. Nell'ultimo match di Serie A, il Napoli ha vinto 2-1 contro la Fiorentina coi gol di Vergara e Gutiérrez.

In tutta la loro storia, i due club che si affronteranno oggi hanno giocato contro in 128 occasioni. La prima partita tra rossoblù ed azzurri risale al 17 ottobre del lontano 1926 ed il Genoa ha battuto i campani vincendo 4-1. Il Napoli, invece, ha vinto per la prima volta contro la squadra genovese con un 2-1 datato 26 febbraio 1928. Ad oggi, i partenopei hanno le statistiche dalla loro parte avendo ottenuto 49 vittorie. Gli incontri terminati in parità sono a quota 43 mentre il Genoa ha vinto 36 volte. L'ultima vittoria rossoblù risale al 6 febbraio di cinque anni fa, quando una doppietta di Goran Pandev ha deciso la sfida. Per quanto riguarda i gol, invece, il Napoli è in vantaggio avendone segnati 180, venti in più del Grifone.

Le statistiche del match di Serie A — Nella storia della massima competizione italiana, le partite tra i rossoblù e gli azzurri sono a quota 111 e le statistiche dicono: 43 successi della squadra campana; 37 incontri terminati in parità; 31 vittoria del Genoa. La gara d'andata dell'edizione di campionato in corso, disputata il 5 ottobre, l'ha vinta 2-1 in Napoli grazie alle reti di Franck Anguissa e Rasmus Højlund, i quali hanno risposto all'iniziale vantaggio del Grifone firmato da Ekhator. Tra l'altro, dalla stagione 2021/2022, gli azzurri stanno mantenendo una striscia d'imbattibilità contro il Genoa.

Prendendo in considerazione soltanto le 55 partite di campionato disputate in Liguria, è il Grifone ad avere le statistiche dalla sua parte. I padroni di casa di oggi, infatti, hanno vinto in casa contro il Napoli 22 volte, mentre i pareggi sono stati 18 e le sconfitte sono a quota 15. Dalla Serie A 2017/2018 fino alla partita della scorsa edizione, entrambe le squadre hanno sempre segnato nei match disputati al Marassi, mentre l'ultima gara giocata a Genova in cui nessuna delle due ha realizzato gol risale allo 0-0 datato 21 settembre 2016.