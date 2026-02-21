Genoa-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 17:02)

Al Luigi Ferraris andrà in scena Genoa-Torino. Il match valido per la venticinquesima giornata di Serie A è in programma domenica 22 febbraio alle ore 12:30. I padroni di casa inseguono la vittoria dopo le due sconfitte e il pareggio delle ultime partite. anche gli ospiti vogliono mettersi alle spalle le ultime due sfide dove hanno collezionato soltanto un punto. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Genoa-Torino, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

La situazione delle due squadre — Il Genoa si trova in quindicesima posizione con 24 punti. Dopo un periodo piuttosto positivo grazie a tre pareggi e due vittorie, i rossoblù hanno rimediato le sconfitte con Lazio e Napoli, prima di ottenere un punto nell'ultimo match di campionato sul campo della Cremonese. Alle loro spalle, i grigiorossi e il Lecce vantano il medesimo numero di punti, pertanto, la formazione di De Rossi dovrà tornare al successo per raggiungere quota 27 punti a avvicinarsi alla salvezza.

Il Torino invece, occupa una posizione più in alto rispetto ai rivali del grifone. I granata infatti hanno collezionato 27 punti, ma la posizione in classifica, quattordicesima, resta ancora difficile per la formazione di Baroni. Nelle ultime tre partite, Vlasic e compagni hanno prima vinto al "via Del Mare" contro il Lecce, poi pareggiato al "Franchi" di Firenze e successivamente, perso in casa nella sfida con il Bologna. Sarà una partita equilibrata tra Genoa e Torino, dopo tutto la classifica le vede vicine, nonostante gli obiettivi differenti di inizio stagione.

Probabili formazioni di Genoa-Torino — Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandelli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Padersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni