L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Lecce

Sergio Pace Redattore 3 gennaio - 18:19

Il 2025 del Genoa inizia dal Via del Mare di Lecce. Il Grifone affronterà la formazione salentina domenica 5 gennaio (fischio d'inizio alle ore 15:00) per la diciannovesima giornata di Serie A. In vista del match è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Signorini" di Pegli l'allenatore del Genoa, Patrick Vieira.

Ecco le sue parole: "A Empoli abbiamo fatto una bella partita di squadra, dove abbiamo avuto momenti difficili ma li abbiamo superati con unità, qualità e mentalità giuste. A Lecce ci sarà un’altra partita difficile da gestire. Loro sono una squadra orgogliosa dopo aver perso l’ultima partita. In casa è difficile giocare contro di loro. Fisicamente sono forti e hanno qualità individuali, soprattutto davanti. Ancora una volta dovremo fare una partita di squadra, facendo vedere che possiamo lavorare tutti sul campo. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti. Vogliamo ottenere punti, queste partite sono importanti".

Verso Lecce-Genoa, le parole in conferenza stampa di Vieira — Vieira analizza gli aspetti su cui il suo Genoa può migliorare: "Ancora non abbiamo fatto niente di importante, la squadra deve continuare a crescere. Ancora ci tantissime cose che vogliamo migliorare. La cosa positiva è che stiamo crescendo come squadra. Possiamo e dobbiamo migliorare nel possesso palla e nello smistamento. In generale perdiamo troppo palla e possiamo giocare ancora meglio difensivamente. Stiamo crescendo, ma ancora non abbiamo fatto niente. Dobbiamo continuare a giocare come squadra".

Sugli indisponibili: "Non ci sono novità grosse novità, Ekuban e Norton-Cuffy saranno indisponibili per questa partita. Balotelli è tornato e ha fatto allenamenti per tutta la settimana con la squadra, farà parte del gruppo. Mario è sempre stato positivo verso la società e la squadra ed è importante capire che la cosa fondamentale e importante non è il singolo, ma la squadra.

Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A e se capiamo tutti noi che la società Genoa merita di stare in Serie A, se capiamo che il 'noi' è più importante del singolo, avremo più fortuna nel rimanere in Serie A. Vale per Mario, per me, per tutti i giocatori. Il mercato? ln questo periodo è molto difficile, però sono contento del gruppo che ho a disposizione. Vediamo cosa succederà.

Ankeye? Partirà per Lecce. Capisco che è un periodo particolare dove ci saranno tanti nomi su giocatori che arrivano ed escono. Dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione con calma e fiducia nella società, nel direttore e nel presidente. Il mio focus al momento è sulla squadra e non sulle individualità che escono o arrivano".

Crescita — Vieira conclude: "La cosa importante è la squadra. Credo che se giochiamo meglio e utilizziamo ancora meglio la palla si possono creare più occasioni per fare più gol. Sono contento della squadra che abbiamo e la mia concentrazione è su quello che ho adesso a disposizione. Nel mercato non si sa mai cosa può accadere. A me piace gestire i giocatori che ho a disposizione, il resto lo gestisce la società".