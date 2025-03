L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari

Sergio Pace Redattore 5 marzo 2025 (modifica il 5 marzo 2025 | 17:31)

Il Genoa farà visita al Cagliari all'Unipol Domus venerdì 7 marzo alle 20:45 nell'anticipo della ventottesima giornata di Serie A. In vista del match contro la formazione sarda di Davide Nicola, l'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Ecco le sue parole: "Siamo in una situazione migliore rispetto alla gara d'andata contro il Cagliari, ma allo stesso tempo non abbiamo ancora fatto nulla. Noi ancora non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Io mi aspetto dai giocatori e dalla società che continuiamo ad essere orgogliosi con il lavoro che stiamo svolgendo. La classifica è corta".

Cagliari-Genoa, la conferenza stampa di Vieira — Prosegue Vieira: "A Cagliari mi aspetto un’atmosfera calda ma noi abbiamo giocato ultimamente a San Siro, uno stadio complicato e difficile. Lì abbiamo fatto una partita coraggiosa e con grande intensità. Vuol dire che fuori casa siamo capaci di fare cose interessanti. Le critiche dopo il pari con l'Empoli? Le critiche fanno parte del nostro mondo. Però due cose per me sono importantissime, cioè capire dove eravamo settimane fa e dove siamo oggi. Abbiamo giocato a Milano contro l’Inter e la squadra mi è piaciuta molto ma abbiamo preso zero punti.

Abbiamo giocato in casa contro l’Empoli e in quell'occasione ci è mancata intensità. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita ma abbiamo conquistato comunque un punto. Non credo che sia dovuto ad un problema fisico. Contro l’Empoli abbiamo trovato un po’ di energia dopo il gol. Ci è mancata intensità e aggressività. Con la qualità che abbiamo non possiamo andare in campo con meno intensità e aggressività. Abbiamo vinto tre gare in casa e pareggiato una, è una cosa positiva per noi. Ai giocatori ho detto di mettere la classifica da parte e concentrarci sulla partita.

Dopo le vittorie di fila in casa e la prestazione a San Siro si è alzato l'asticella? Questo è il calcio. Non c’è partita facile. Lo abbiamo visto. L’Empoli si è giocato la vita e noi abbiamo fatto una bella partita a Milano. Questa intensità e questa organizzazione è il livello che voglio per la squadra. Ciò che abbiamo fatto a San Siro lo dobbiamo ripetere partita dopo partita".

Attacco a due punte? — L'allenatore del Genoa ha poi fatto il punto sulle condizioni di alcuni singoli: "Ekuban sta bene fisicamente. Ha lavorato alla grandissima in questa settimana ed è pronto a giocare dall’inizio. A parte Thorsby, Vitinha e Bani tutti gli altri stanno bene. Honest Ahanor sta iniziando a lavorare sul campo e questa è una buona notizia. Malinovskyi si sente bene. Badelj ha giocato senza problemi. I ragazzi sono pronti per iniziare la partita, spetta a me poi fare le scelte. I recuperi dagli infortuni sono importanti perché migliorano il gioco della squadra negli ultimi 30 metri. Sono davvero contento perché aiutano la squadra a creare di più. In questo modo abbiamo più possibilità di vincere le partite".

Su Vasquez e Pinamonti: "Vasquez è un giocatore importantissimo. Credo che abbia questo valore che rappresenta bene la società e i tifosi. Dà sempre il 120%, non molla mai e aiuta i compagni. Lui è davvero un esempio quando è in campo, è un leader. Non ha la fascia al braccio ma è uno dei capitani. Pinamonti isolato lì davanti? Sto facendo una riflessione con il mio staff per vedere se giocare con due attaccanti. Può essere una valida opzione. La cosa veramente importante è l’equilibrio della squadra. Ed è ciò su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Per il profilo degli attaccanti che abbiamo si può utilizzare il 4-4-2. La scelta che andremo a fare deve essere giusta perché io non voglio perdere l’equilibrio".

Vieira conclude con un suo giudizio sulla partita tra Real e Atlético di ieri in Champions: "Una bella partita fra due filosofie differenti. Se mi chiedi chi passerà il turno non lo so. La differenza l’ha fatta la qualità individuale ma vediamo fino alla fine".