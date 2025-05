L'allenatore rossoblù fa la conta degli indisponibili per lunedì: "Non ci saranno Cornet ed Ekuban come pure Cuenca e Onana. Anche Malinovskyi resta infortunato".

Alessandro Stella 3 maggio - 18:26

L'obiettivo stagionale, la salvezza, è stato raggiunto settimana scorsa con grande anticipo. Ma ora, da qui a fine campionato, il Genoa vuole chiudere al meglio la propria annata. Non sarà facile visto il quartetto di gare rimanenti: Milan, Napoli, Atalanta e Bologna.

Il tecnico rossoblù Patrick Vieira, però, intervenuto nella canonica conferenza stampa in vista del match di lunedì sera (ore 20.45) contro i rossoneri, è determinato nel raccogliere il più possibile.

Genoa, Vieira non si accontenta: "Abbiamo responsabilità di giocare al massimo fino alla fine" — L'allenatore francese, Patrick Vieira, fa chiarezza sui prossimi obiettivi, di fatto solo morali, della sua squadra: "Sull'aspetto matematico abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Adesso inizia una fase nuova che io chiamo responsabilità. Responsabilità e l'orgoglio di fare bene davanti al nostro pubblico, alla società ed al Presidente. Dobbiamo finire il campionato bene e continuare a lavorare seriamente sino agli ultimi minuti dell'ultima gara. Dobbiamo essere orgogliosi di vestire questa maglia".

E poi un apprezzamento nei confronti della società: "Il punto forte della società sono i tifosi che nel bene e nel male sono sempre stati vicini alla squadra. Noi dobbiamo continuare a giocare con intensità e voglia di vincere".

Vieira: "Una fortuna aver giocato nel Milan. Lunedì mancherà Malinovskyi" — Vieira ricorda il suo passato da giocatore nel Milan, squadra con la quale ha dato il via alla sua carriera in campo: "Sono stato fortunato ad iniziare la carriera al Milan con giocatori forti al mio fianco. Da loro ho imparato tantissimo, mi ha aiutato a fare carriera. È stata una esperienza positiva che posso trasmettere ai nostri giovani. E ci sono altri elementi che possono aiutarli nella crescita. Attualmente loro hanno una qualità individuale alta. Vorranno vincere le ultime gare per avere la possibilità di entrare in Europa".

Successivamente il tecnico francese fa la conta dei giocatori disponibili e di quelli fermi per infortunio. Cinque gli assenti in casa Genoa: "Lunedì torna dalla squalifica Otoa, Bani si sta allenando con la squadra. Non ci saranno invece Cornet ed Ekuban come pure Cuenca e Onana. Anche Malinovskyi resta infortunato".

Infine Vieira si sofferma sul giovane Lorenzo Venturino, classe 2006, che come tanti altri ragazzi promettenti del settore giovanile rossoblù potrebbe trovare spazio nelle prossime partite della prima squadra: "La sua qualità si vede, ha talento ma deve proseguire a lavorare per crescere. C'è la voglia di vederlo dall'inizio ma non vogliamo metterlo in difficoltà. Vedremo se sarà lunedì o la prossima gara".