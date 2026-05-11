Emanuele Giaccherini, doppio ex della sfida tra Napoli e Bologna, ha parlato di Antonio Conte e del suo futuro in un’intervista rilasciata a Repubblica. L’ex centrocampista ha ammesso di non avere certezze su quale sarà la prossima scelta dell’allenatore.

IL PENSIERO SU CONTE - "Sinceramente non so cosa farà Conte. Per me resta una figura fondamentale, quasi un padre calcistico, e sono certo che sceglierà la cosa migliore per la sua carriera, è un vincente, sa quello che fa".

CHIA, ITALIA - 4 MAGGIO: Andrea Barzagli ed Emanuele Giaccherini durante la panoramica generale dell'evento del Fan Club della Juventus il 4 maggio 2025 a Chia, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

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Le dichiarazioni di Giaccherini

"Stagione positiva e chi dice l'opposto mente. Il Napoli è rimasto nelle parti alte della classifica nonostante i tanti infortuni, merito di Antonio Conte".

Secondo l’ex calciatore, attorno a Conte si trascinano spesso discussioni e critiche che, a suo avviso, risultano eccessive. L’allenatore è infatti considerato un vincente e, proprio per questo, le aspettative su di lui sono sempre altissime. Giaccherini ritiene però che tali giudizi siano sproporzionati, sottolineando come il tecnico abbia dimostrato competenze e conoscenze tattiche fuori dal comune. A suo dire, il risultato ottenuto con il secondo posto rappresenta quasi un’impresa, soprattutto considerando che in alcuni momenti la stagione del Napoli è stata tutt’altro che semplice e lineare.

L'annata e la statistiche di Conte

La stagione disulla panchina delè stata caratterizzata da un percorso intenso e, per lunghi tratti, molto competitivo. La squadra ha mostrato una chiara identità tattica, con una fase difensiva solida e una maggiore organizzazione rispetto alla stagione precedente, riuscendo a restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il rendimento complessivo ha permesso agli azzurri di lottare fino alla fine per le posizioni di vertice, con un secondo posto che ha rappresentato un risultato significativo alla luce delle difficoltà attraversate nel corso dell’anno. Tra alti e bassi, ilha comunque confermato una buona continuità di risultati, evidenziando progressi soprattutto in termini di compattezza e mentalità, elementi tipici delle squadre allenate da

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