Partita senza storie e una prestazione tutt'altro che sufficiente per i nerazzurri che sprofondano sempre di più in classifica

Michele Massa 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 18:06)

Durissima sconfitta per il Pisa di Alberto Gilardino in quel di Bologna. Un 4-0 senza storia, con un primo tempo da incubo per i nerazzurri, rimasti in dieci per colpa dell'espulsione di Touré. Un brutto passo indietro rispetto alle ultime uscite, che mette la squadra dell'ex calciatore in una situazione difficilissima di classifica.

Le parole di Alberto Gilardino dopo la sconfitta di Bologna — GILARDINO ANALIZZA LA SCONFITTA - “Difficile commentare una partita del genere. L’analisi la devo fare nei primi 24 minuti con la nostra identità delle prime partite. Poi abbiamo subito gol, l’espulsione e il secondo e terzo gol non li dovevamo prendere. Purtroppo abbiamo abbandonato la partita e questo non ce lo possiamo permettere. Alcune situazioni avremmo anche dovuto concretizzarle nei primi 20 minuti. Dobbiamo lavorare, mantenere la fiducia alta anche se non è facile farlo. Può essere anche d’aiuto perdere così per ripartire se abbiamo questo tipo di mentalità”.

IL COMMENTO SUI TIFOSI - “I tifosi sono stati grandissimi anche oggi e non hanno mai smesso di cantare. Dispiace non avergli dato quello che avrebbero voluto. Dobbiamo ripartire dalla fiducia e dall’entusiasmo, anche in questo momento difficile. Si riparte da questo, abbiamo due settimane per preparare la partita col Verona”.

TROPPI ERRORI -“Dobbiamo alzare il livello di concretezza offensiva, nella lucidità e nell’essere cattivi. Ribadisco il concetto che dal 24′ e per i successivi sette minuti abbiamo concesso troppe situazioni. Nella Serie A gli errori si pagano a caro prezzo, specie con questo tipo di avversari. Le occasioni si concretizzano. Idrissa è un ragazzo straordinario e da tutto per la squadra. Mi dispiace moltissimo. Può succedere un’ingenuità di questo tipo, ma dobbiamo essere degli animali, dobbiamo tenere aperta la partita. Il secondo tempo invece non è commentabile secondo me“.

