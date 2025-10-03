Pisa, Gilardino verso il Bologna: “Niente alibi, voglio continuità e sacrificio”

L'allenatore dei toscani va oltre le polemiche arbitrali: "Dobbiamo concentrarci solo sul campo. Ho tante scelte possibili, tocca anche a me definire tutto bene. Ma se miglioriamo sui dettagli inizieremo a vincere più spesso"

Alessandro Stella 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 14:19)

Il pareggio nel derby contro la Fiorentina ha ridato entusiasmo dopo alcune partite difficili. E ora il Pisa vuole fare un salto ulteriore, cercando la prima vittoria stagionale in Serie A. Ma non sarà per nulla facile: domani alle 15 i toscani fanno visita al Bologna. Gli emiliani sono reduci dalle fatiche europee e in generale hanno vinto solo una delle ultime cinque gare.

Dopo la gara contro la Viola i neroblu si sono lamentati ufficialmente dell'arbitraggio, ma adesso il tecnico Alberto Gilardino vuole mettere la testa solo al campo: "Il passaggio della società è stato molto chiaro. Non dobbiamo crearci alcun tipo di alibi e pensare a preparare la gara con il Bologna. L'ho detto anche ai ragazzi. Voglio vedere continuità. Tutto passa dallo spirito che metteremo in campo, dalla voglia di sacrificarsi, dalla determinazione e dalla concretezza".

Gilardino carica il suo Pisa: "Bologna aggressivo, ma se stiamo attenti ai dettagli troveremo la vittoria" — Gilardino poi si sofferma sulle qualità del Bologna e su ciò che manca al Pisa per trovare i tre punti: "Sono aggressivi e molto forti sulle seconde palle. Hanno Castro che attacca bene la profondità e gioca con qualità spalle alla porta. Abbiamo preparato la partita in un certo modo, allenandoci molto anche sui tiri da lontano, dove pecchiamo abbastanza. Dopo Firenze ho detto alla squadra che hanno dato tutto. Ci manca ancora l’1% che dobbiamo portare a favore nostro allenandoci e lavorando sui dettagli. E così troveremo la vittoria".

Poi l'allenatore elenca gli indisponibili e alcune contromisure per sopperire ad alcune assenze di peso: "Non avremo Aebischer, Esteves, Stengs e Denoon. Al posto di Aebischer ho varie alternative perché quel ruolo Marin l’ha già fatto, Hojholt può farlo e anche Vural potrà darci un mano. Avere disponibilità da parte dei giocatori è fondamentale, ma sono valutazioni che farò nelle prossime ore”.

Poi il focus si è spostato su alcuni giocatori come Cuadrado e Lorran, da cui ci si aspetta il salto di qualità: “Lucas sta crescendo settimana dopo settimana. Da parte mia spostare gli equilibri diventa difficile ma ho la fortuna di avere giocatori pronti. I ragazzi mi danno sempre l’idea di poter contare su di loro e ciò è determinante. Anche Cuadrado si è allenato bene ed è entrato benissimo con la Fiorentina. Pure lui mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte ed è un fatto positivo. In questo momento come ruolo però lo vedo più laterale. Sarà un valore aggiunto per noi”.

"Nzola deve spostare gli equilibri. Abbiamo giocatori che hanno fatto un gran percorso" — Infine c'è spazio per ulteriori analisi tecniche, a partire dall'importanza di ogni singolo nell'intera manovra: “Nzola è un giocatore che ci deve spostare gli equilibri e lo stesso vale per Tramoni. Abbiamo voluto lasciargli anche più libertà negli ultimi 20-25 metri. Lorran è un giocatore con caratteristiche che devo definire io in mezzo al campo. Va anche molto in giro per il campo, sto cercando di dargli un assetto tattico ben definito”.

“E non dimentichiamo Angori e Piccinini. Pensiamo dov’erano tre-quattro anni fa, questo deve dargli morale positivo. Sono giocatori importanti per il Pisa che hanno fatto un gran percorso. Akinsanmiro invece è l’esempio sullo status che deve trovare la squadra, che non si dovrà mai accontentare”, conclude Gilardino.