Alessia Bartiromo 27 settembre - 16:26

Meno di 100 chilometri dividono Pisa e Firenze, tracciando una linea retta nel cuore della Toscana. Due città così diverse eppure accumunate da tantissimi elementi: arte, architettura, tradizioni enogastronomiche e turismo per entrambe, con molti simboli entrati di diritto nell'immaginario collettivo di visitatori e passanti. Tra questi la splendida Torre Pendente, icona di equilibrio irrazionale e la suggestione della Cupola del Brunelleschi, una sfida ingegneristica simbolo del Rinascimento che incarnano anche il dualismo del derby Pisa-Fiorentina in programma domenica 28 settembre alle ore 15, mettendo in campo valori contrapposti ma uguali ambizioni.

L'incredibile equilibrio instabile della Torre Pendente di Pisa — Viene considerata tra i capolavori assoluti dell'architettura mondiale, celando dietro di sé numerosi enigmi e domande spesso senza risposta. Tra le attrazioni maggiormente fotografate in Toscana c'è la Torre Pendente di Pisa, che svetta al centro di Piazza del Duomo, insignita come bene Patrimonio Unesco, che dai suoi 57 metri d'altezza guarda tutta la città dall'alto...con un occhio molto particolare. La sua inclinazione misura 3,97° rispetto all'asse verticale, per uno scorcio di grande suggestione. L'idea non fu quella di costruirla già pendente, bensì è il risultato della composizione del terreno, formato da argilla molle normalconsolidata, così c0me succede in parte minore anche con le case sull'acqua di Amsterdam e Venezia. Un fenomeno unico che rispecchia l'incredibile equilibrio instabile del monumento, incredibile ossimoro tra bellezza e magia.

La Cupola del Brunelleschi che sfida ogni teoria — Spostandosi a Firenze, c'è l'imbarazzo della scelta nell'eleggere il monumento più rappresentativo. Quella che rappresenta la perfetta sintesi di ordine, coraggio e sperimentazione è la Cupola del Brunelleschi, punto di riferimento per l'arte Rinascimentale in Italia e nel mondo intero. Costruita e ideata dall'omonimo artista all'inizio del 1400, rappresenta un grande esperimento pioneristico, realizzata per la prima volta senza armature di sostegno. Il risultato fu davvero incredibile: le incredibili calotte svettano sulla città, riconoscibilissime anche dal punto panoramico di Piazzale Michelangelo e sulla sommità c'è una lanterna di altri 21 metri, a rappresentare la maestosità e la leggerezza che si alternano in questo capolavoro architettonico.

Pisa-Fiorentina derby d'arte e di calcio — Non solo derby d'arte ma Pisa-Fiorentina sarà soprattutto una sfida molto sentita in campo tra due deluse in questa fase della stagione. La squadra di Gilardino è reduce dall'ottima gara contro il Napoli che ha evidenziato punti di forza ma anche debolezze difensive nell'undici titolare non riuscendo a conquistare punti, mentre la viola ha iniziato il percorso in campionato in salita, con la grande voglia di tornare a correre e scalare la classifica, attualmente nei bassifondi a sole due lunghezze.

Gilardino contro Pioli, nerazzurri contro viola, instabile equilibrio pisano contro la solidità sperimentale fiorentina. L'arte ancora una volta si intreccia con il calcio e con le prospettive di due squadre che vogliono tornare a brillare regalando spettacolo ai tifosi: il verdetto però passerà dal campo, curiosi di conoscere il suo verdetto e quale sfaccettatura artistica riuscirà a suscitare più emozioni al primo sguardo.