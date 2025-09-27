Pisa-Fiorentina, un film di Federico Fellini per il derby toscano

Entrambe le squadre, già in crisi di risultati, sono a caccia della prima vittoria in campionato ed ecco il motivo della scelta cinematografica

Jacopo del Monaco 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 13:16)

Per la nostra rubrica CineGol abbiamo scelto un film per la partita tra Pisa e Fiorentina, valevole per la quinta giornata della Serie A. Il derby toscano si giocherà alle ore 15:00 di domenica 28 settembre presso l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. In attesa del calcio d'inizio, ecco quale lungometraggio abbiamo voluto abbinare a questa sfida.

Pisa-Fiorentina, il film per il derby toscano è... 8 ½, capolavoro di Fellini — Le due squadre, allenate da due ex Milan come Alberto Gilardino e Stefano Pioli, non hanno ancora vinto una partita di campionato e sembrano già in crisi di risultati. I due tecnici, invece, sono alla ricerca di una soluzione a livello tecnico/tattico per uscire da questa serie di partite in campionato senza vittorie. Ecco perché, come film da associare alla partita, abbiamo scelto un capolavoro della storia del cinema italiano nonché della settima arte in generale: 8 ½, distribuito nelle sale cinematrografiche nel 1963 e considerato il capolavoro di Federico Fellini. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti dal film, spiccano in particolar modo l'Oscar come miglior film straniero e quello per i migliori costumi.

Il blocco creativo — In 8 ½, uno straordinario Marcello Mastroianni interpreta l'affermato regista Guido Anselmi, protagonista della pellicola che osserva un periodo di riposo presso le terme in modo tale da lavorare al suo prossimo film. Guido, però, sta attraversando una fase della sua carriera in cui ha un blocco creativo e si ritrova assediato da personalità del cinema che si aspettano tanto da lui. Allo stesso modo, Pisa e Fiorentina non hanno iniziato bene questa nuova edizione della Serie A. Entrambe, senza vittorie in campionato, si trovano nelle ultime posizioni della classifica e hanno rispettivamente 1 e 2 punti.

I due tecnici come Guido Anselmi — Così come il protagonista del film di Fellini, anche Gilardino e Pioli sembrano avere un blocco e non riescono ad uscire da questa crisi di risultati negativi nella massima divisione nazionale. Il primo, allenatore dei nerazzurri da pochi mesi, è ancora giovane e ha già avuto delle sue esperienze, ma lui comunque vuole fare una bella figura in una piazza come quella del Pisa e spera di poter soddisfare i tifosi, che sperano di vedere il loro club in Serie A anche nella prossima stagione.

Per quest'annata, la Fiorentina ha deciso di puntare nuovamente su Pioli che, a differenza del suo collega, ha già una buona fama come tecnico ed arriva da una stagione in cui ha allenato l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Nonostante il suo ritorno e la presenza di grandi giocatori del calibro di Kean, De Gea e Dzeko, la Viola non ha ancora collezionato una vittoria in campionato e sembra che Pioli non abbia ancora trovato la 'sceneggiatura' giusta per la squadra. Tutto ciò, unito all'imminente esordio in Conference League, mette ancor di più sotto la pressione di tifosi e media l'ex tecnico che soltanto tre anni fa ha vinto un meraviglioso Scudetto col Milan.