Al Pisa servono in assoluto i primi tre punti del campionato e l'obiettivo è continuare sulla scia di Napoli

Michele Massa 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 19:01)

Una sfida importantissima per Gilardinoe il Pisa. I nerazzurri giocheranno il derby toscano contro una Fiorentina in crisi di risultati. Giornata speciale per il tecnico ex Genoa, che sarà tra i grandi ex di giornata. In conferenza stampa però l'allenatore non si è scomposto, c'è sicuramente emozione ma servono i primi tre punti della stagione per i pisani.

Gilardino analizza Pisa-Fiorentina in conferenza stampa — GILARDINO E IL SUO PASSATO -"Testa fredda e cuore caldo. essere professionisti significa pensare al presente e non rinnegare il passato. E' comprendsibile l'attesa dei nostri tifosi, è comprensibile la rivalità che è aumentata dall'astinenza di tanti anni senza giocarla. Dobbiamo surfare e non perdere mai l'equilibrio".

SULLA FIORENTINA - "Sono forti al di là di quello che dice la classifica. Pioli lo conosco bene ed è un ottimo allenatore. Affrontiamo una squadra che è terza nelle transizioni offensive. Noi dovremo essere offensivi e farci trascinare dai nostri tifosi. Per quanto riguarda il Pisa voglio vedere la stessa mentalità. Siamo sempre rimasti attaccati alle partite. I complimenti fanno piacere ma adesso servono i punti" .

CAMBIO MODULO? -"Penso che Lorran possa essere un valore aggiunto se non parte dall'inizio. Sono contento che ha fatto gol a Napoli ma servono ancora allenbamenti per farlo crescere a livello tattico e per soddisfare le richieste. Ha qualità importanti".

LE ULTIME SU CUADRADO E TRAMONI -"Juan sta bene, ha un rande desiderio di giocare e dare una mano alla squadra. Non parlo degli arbitri.Non l'ho fatto dopo Napoli e non lo faccio dopo Torino Confido in Rocchi e nelle sue scelte. Matteo sta molto bene, mi aspetto che ci possa trascinare. Sia se parte dall'inizio sia a partita in corso. Mi aspetto un atteggiamento molto positivo".