L'allenatore analizza la sfida che si svolgerà domani sera con i padroni di casa che vogliono continuare a far bene dopo il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta

Michele Massa 29 agosto - 13:21

Il Pisa dopo il pareggio di Bergamo vuole continuare a stupire e nella prima in casa ospita la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti fa è andata in scena la conferenza stampa di Alberto Gilardino. Tanti i temi analizzati, c'è voglia di dare continuità nei risultati ma l'avversario sulla carta è tutt'altro che semplice.

Le parole di Alberto Gilardino prima di Pisa-Roma — IL COMMENTO SU GASPERINI - "Gasperini è un maestro, già con il Bologna si è vista la sua mano. Domani mi aspetto una conferma dai miei rispetto alla gara di Bergamo contro una grande come la Roma. Mia spetto un grande pubblico e che la squadra mantenga un rande equilibrio mentale. Siamo contenti che lo stadio sia esaurito. Noi dobbiamo mantenere equilibrio e rande attitudine mentale difensiva. Serve sacrificio. Dobbiamo essere concreti negli ultimi 20 metri".

MERCATO IN FERMENTO - "E' arrivato Stengs, diamogli tempo di inserirsi. Adesso aspettiamo Lorran. Sono due giocatori che conosco e penso che potranno dare una mano alla squadra. Stens ha giocato in club importanti e indossato la maglia della nazionale. Può fare più ruoli in attacco. Ha grande qualità, gli va dato il tempo per inserirsi.Albiol? parlo dei giocatori che ho a disposizione, vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato".

NZOLA E CUADRADO DALL'INIZIO? - "Sono due giocatori importanti che vanno gestiti, ma in rosa abbiamo tanti ottimi elementi, tutti avranno le proprie chance".

CALABRESI AI SALUTI? - "Non so nulla. Lo vedo allenarsi ogni giorno e posso dire che è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere".