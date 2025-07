Empoli-Pisa 2-3: amichevole e test superato per i nerazzurri

Amichevole di prestigio oggi al “Castellani” per il Pisa, tornato in campo dopo il rientro dalla fase di preparazione precampionato svolta a Morgex, in Valle d’Aosta. La squadra di Alberto Gilardinoha superato l’Empoli per 3-2, chiudendo con un successo la prima parte di ritiro.