Giulini nel post-partita: “Abbiamo rinnovato il contratto a Di Francesco; Nessun alibi e testa bassa per uscirne”

Il Cagliari è sempre più in crisi. L'ultima vittoria risale al 7 novembre (2-0 contro la Sampdoria). La situazione è sempre più traballante anche se il presidente Giulini, in diretta televisiva, ha annunciato il rinnovo del contratto...

Emanuele Landi

Il Cagliari perde la sua sesta partita consecutiva in campionato (settima considerando anche la Coppa Italia). Nella ultime 12 i sardi hanno raccolto 8 ko e 4 pareggi non trovando la vittoria dal 7 novembre (2-0 contro la Sampdoria).Di Francesco, ieri in conferenza, non parlava di bivio salvezza. Questa sconfitta, però, di sicuro inguaia i rossoblù (invischiati nelle posizioni caldissime) e mette sempre più in bilico il futuro dell'ex tecnico di Roma e Sassuolo.

Il presidente Giulini ha commentato così Genoa-Cagliari 1-0 (goal di Destro al 10') ai microfoni di Sky: "Fare 14 punti nel girone d'andata non è quello che ci aspettavamo. Sono arrabbiato. Dal momento in cui Rog si è infortunato abbiamo fatto fatica. Non siamo ancora riusciti a inserire nel meccanismo Nainggolan e Duncan e per questo siamo ancora in difficoltà. Sbagliamo spesso passaggi facili, con la testa pesante è tutto più complicato. Abbiamo un girone intero per salvarci. Forse tanti giocatori non sono abituati ma abbiamo i valori per uscirne. Noi abbiamo rinnovato il contratto a Di Francesco in settimana. Non abbiamo avvertito voi, volevamo farvi una bella sorpresa ma non ci siamo riusciti. L'allenatore ha la squadra in mano. Dobbiamo trasmettere più positività ed essere consci che per salvarci serve qualcosa in più".

"In quest'anno spesso non ci ha aiutato la buona sorte ma forse va cercata - ha insistito il numero uno del Cagliari -. Dalle prime avvisaglie di Covid e qualche mese prima la squadra (da gennaio in poi) ha iniziato a sfaldarsi.I giocatori (anche forti) resteranno anche se in un'altra categoria (la Serie B ndr). Come società a livello economica abbiamo fatto tanto. Non ci sono né l'alibi mercato né per quanto riguarda l'allenatore. Dobbiamo ricominciare a giocare a pallone come ha fatto il Genoa nelle ultime settimane. Dobbiamo iniziare a farlo perché il tempo non è tanto".