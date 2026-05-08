Il Sassuolo di Fabio Grosso esce sconfitto dallo Stadio Olimpico Grande Torino per 2-1. I neroverdi passano in vantaggio al 51esimo con Thorstvedt, ma vengono raggiunti e poi superati tra il 66esimo e il 70esimo per i gol di Simeone e Pedersen. Non bastano un paio di tentativi nell'ultima parte di gara per raccogliere almeno un punto. Con la sconfitta a Torino, Grosso e il Sassuolo rimangono così fermi a quota 49 punti al decimo posto. Ecco le parole del tecnico degli emiliani al termine del match.

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Sassuolo, Grosso: "Dispiace perché la avevamo incanalata nel modo giusto"

- "Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni, mentre a inizio ripresa siamo riusciti subito a portarci avanti. Purtroppo abbiamo abbassato i giri troppo presto, commettendo diverse ingenuità. Il Torino è poi stato bravo ad approfittarne. Dispiace per il risultato. Volevamo continuare questo incredibile percorso con un altro risultato positivo. Sono comunque soddisfatto. Sono queste le cose che fanno crescere".- "Mi sono arrabbiato spesso con lui perché so che ha grandi qualità, ma deve essere più presente durante l'intera partita. Ha fatto un ottimo primo tempo, così come il resto della squadra. Peccato davvero non aver sfruttato il vantaggio. La avevamo incanalata per il verso giusto".

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SUL TORINO - "Voglio fare i complimenti a D'Aversa. Sta facendo bene in questa esperienza con il Torino. Abbiamo commesso delle leggerezze che di solito non facciamo e contro queste squadre le paghi. Non puoi permetterti di sbagliare contro giocatori così forti e a questo livello. Loro hanno un grande attacco e questo ci ha messo in difficoltà".

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