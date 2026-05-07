Il Sassuolo, in occasione dell'ultima partita con il Milan, ha impiegato l'audiodescrizione per i suoi tifosi ipovedenti così da non perdersi alcun highlight.
Sassuolo-Torino e la splendida iniziativa per sostenere gli amici a 4 zampe
Una decisione importante che valorizza ogni tifoso, affinché tutti si possano godere le partite dei propri beniamini. È così che il Sassuolo ha pensato di introdurre un sistema, già utilizzato da altre società italiane, per favorire molteplici tifosi ipovedenti e cechi.
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Sassuolo-Milan, grande iniziativa per i tifosiIl Sassuolo ha regalato una grande gioia ai suoi tifosi, battendo il Milan due reti a zero al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nella prestazione positiva di squadra, da segnalare soprattutto l'individualità di Armand Laurienté, autore di un gol e un assist. Ebbene, oltre ai tre punti conquistati contro una big del campionato, ora in crisi, anche un'altra è stata la notizia positiva per i tifosi neroverdi.
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Stando a Cronache di Spogliatoio, ogni tifoso affetto da disabilità presente allo stadio ha potuto gustarsi il match tramite l'audiodescrizione. È stata Connect to Me, un'applicazione specifica, a favorire l'iniziativa di inclusione sociale. Essa consente di raccontare personalmente ai tifosi ipovedenti ogni azione del match, in modo che se lo godano come tutti gli altri. "L'Istituto Regionale Garibaldi per Ciechi" è stato l'ente che ha consentito questa esperienza, dopo una lunga collaborazione che il club neroverde ha intessuto con la stessa organizzazione.
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