Una decisione importante che valorizza ogni tifoso, affinché tutti si possano godere le partite dei propri beniamini. È così che il Sassuolo ha pensato di introdurre un sistema, già utilizzato da altre società italiane, per favorire molteplici tifosi ipovedenti e cechi.

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SASSUOLO, ITALIA - 03 MAGGIO: M'Bala Nzola del US Sassuolo compete per la palla con Ruben Loftus-Cheek del AC Milan durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e AC Milan al Mapei Stadium Città del Tricolore il 03 maggio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Sassuolo-Milan, grande iniziativa per i tifosi

Il Sassuolo ha regalato una, battendo il Milan due reti a zero al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nella prestazione positiva di squadra, da segnalare soprattutto l'individualità di Armand, autore di un gol e un assist. Ebbene, oltre ai tre punti conquistati contro una big del campionato, ora in crisi , anche un'altra è stata la notizia positiva per i tifosi neroverdi.

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Partite in streaming live

Stando a Cronache di Spogliatoio, ogni tifoso affetto da disabilità presente allo stadio ha potuto gustarsi il match tramite l'audiodescrizione. È stata Connect to Me, un'applicazione specifica, a favorire l'iniziativa di inclusione sociale. Essa consente di raccontare personalmente ai tifosi ipovedenti ogni azione del match, in modo che se lo godano come tutti gli altri. "L'Istituto Regionale Garibaldi per Ciechi" è stato l'ente che ha consentito questa esperienza, dopo una lunga collaborazione che il club neroverde ha intessuto con la stessa organizzazione.

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Così Sassuolo-Milan è stata solo l'ultima dimostrazione di sensibilità alle esigenze dei diversamente abili. Intanto, il Sassuolo non è l'unico club ad averne usufruito. Ilstesso, sconfitto al Mapei, ne fa uso da tempo, tanto quanto lae l'neocampione d'Italia. Il Napoli, invece, solo quest'anno si è mobilitato per garantire alla stessa maniera il servizio di inclusione per persone affette da cecità.

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