Guida ad Atalanta-Juventus: orario, dove vedere il match e probabili formazioni

Martedì 14 alle 20:45 andrà in scena il recupero di Supercoppa tra Juventus e Atalanta. La squadra di Gasperini è reduce da due pareggi e la sconfitta incassata contro l'Inter in Arabia, mentre la formazione di Motta continua il suo trend di pareggi. In palio ci sono punti importantissimi in chiave classifica, anche se in segmenti diversi: la dea non vuole mollare la vetta e i bianconeri inseguono un sogno chiamato Champions League.