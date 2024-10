Hummels-Roma, l’esordio non arriva e il difensore ancora una volta ironizza

Hummels non trova spazio nelle file della Roma ma continua ad allenarsi e a stupire i tifosi giallorossi a suon di battute sui social: l'ultima, in ordine temporale, è di quest'oggi.

Alessia Gentile 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 16:00)

Mats Hummels è arrivato alla Roma, da svincolato, il 4 settembre del 2024 voluto fortemente da Daniele De Rossi che però poi è stato esonerato. Nonostante tutto il calciatore si è sempre allenato al seguito della squadra senza però essere riuscito a trovare l'esordio. Dopo quasi due mesi dall'approdo nella Capitale, il difensore non ha avuto perciò modo ancora di calcare un campo di Serie A e non è mancata da parte sua occasione per scherzarci su; così come per i tifosi non è mancata occasione per mostrare il proprio disappunto per questa scelta.

Mancato esordio con la Roma: Hummels ironizza, ancora — Su di lui e sul suo mancato esordio, Ivan Juric ha dichiarato: "È una mia responsabilità, lo vedo come un'opzione di riserva per Ndicka; avrà le sue possibilità". Il debutto all'Olimpico, o comunque con la maglia giallorossa, quindi non è ancora arrivato e il difensore ancora una volta ha voluto scherzarci sui social con i tifosi che hanno prontamente commentato come a volersi 'scusare' dalla parte del club e della gestione che ancora viene fatta della sua presenza nella Capitale.

📲 #Hummels su IG

— Radio Romanista (@radio_romanista) October 25, 2024

Su 'Instagram', tramite una storia pubblicata sul suo profilo, Mats Hummels ha scritto: "Allenamento (anche oggi, ndr.), come sempre 😀". Insomma, un avvio di stagione per l'ex Borussia Dortmund tutt'altro che semplice e di cui spesso e volentieri il giocatore ha parlato in maniera sarcastica ma neanche troppo velata. I tifosi e lui in primis si chiedono perciò quando questo momento di discesa in campo arriverà: al momento sembra non esserci una risposta.