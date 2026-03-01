Il Milan pensa al presente ma programma già il suo futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club è molto avanti nell'operazione per André, centrocampista classe 2006 del Corinthians. Per quanto riguarda il cartellino, la trattativa dovrebbe finalizzarsi per una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro. L'accordo nasce con Websoccer, l'agenzia che opera sopratutto in Brasile rappresentata in questa trattativa dall'agente Emanuele Ricci.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Il Milan apparecchia il primo colpo per l’estate: chi è André, il 2006 brasiliano che ha stregato il club
La trattativa
Il Milan apparecchia il primo colpo per l’estate: chi è André, il 2006 brasiliano che ha stregato il club
Il centrocampista brasiliano potrebbe essere il primo colpo del mercato estivo del Milan. Scopriamo il suo profilo e quanto il club è pronto a pagare per strapparlo dal Corinthians
André, il 2006 che ha stregato il Milan: il profilo del calciatore—
Sembra ormai fatta per il primo colpo dell'estate in casa Milan. Il giovane 2006 ha un background molto interessante che vale la pena di essere spulciato. In alcuni momenti ricorda Youssouf Fofana, che tra qualche mese potrebbe lasciare la squadra. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ANALISI SU MILANISTICHANNEL >>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA