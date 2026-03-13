Il club nerazzurro ha vinto gli ultimi 9 incontri, mentre gli orobici non vincono da 8 anni e l'ultima vittoria al Meazza risale al 2014 per una sfida che anche domani si preannuncia di altissimo livello.

Mattia Celio Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 16:46)

Il sabato della Serie A si apre con una sfida tutta da gustare. Allo Stadio Meazza va in scena il derby lombardo Inter-Atalanta. La squadra di Cristian Chivu è in cerca di riscatto dopo il KO nell'altro derby contro il Milan che ha avvicinato i rossoneri a 7 punti dalla vetta, motivo per cui una vittoria darebbe una grande boccata d'ossigeno alla Beneamata. Gli orobici, a loro volta, sono reduci dal pareggio casalingo contro l'Udinese, ma soprattutto dalla debacle in Champions League contro il Bayern Monaco (1-6). Vincere al Meazza, per i ragazzi di Palladino, vorrebbe dire rilanciare la candidature per un posto nelle prossime coppe europee.

Inter-Atalanta, scudetto contro Europa: neroazzurri un tabù per gli Orobici — La sfida di domani pomeriggio sarà la numero 66 al Meazza tra Inter-Atalanta. Ad oggi il bilancio è nettamente favorevole alla Beneamata. Anzi un vantaggio dominante: 45 successi contro i soli 9 degli Orobici. 11 invece i pareggi. Andando a fare un confronto totale, quella di domani sarà la 132^ sfida tra i due club e, anche in questo caso, il Biscione la fa da padrone con 72 vittorie. I pareggi sono 34 mentre 25 sono i successi dei bergamaschi.

All'andata, alla New Balance Arena, è finita 1-0 per la squadra di Chivu grazie alla rete decisiva di Lautaro Martinez al 65' su errore grossolano di Djimsiti. Un successo che ha fatto ancora di più della Beneamata un vero e proprio incubo per la Dea dato che la vittoria dello scorso 28 dicembre è stata la 9^consecutiva, tra campionato e coppe. Ma a rendere ancora più drammatiche le statistiche per i bergamaschi è il fatto che la vittoria contro l'Inter manca 8 anni.

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L'ultimo successo dell'Atalanta nel "derby neroazzurro", infatti, risale ormai all'11 novembre del 2018, quando la squadra di Gian Piero Gasperini demolì l'Inter di Luciano Spalletti con un roboante 4-1. Mentre, per l'ultima vittoria della Dea sul campo della Beneamata bisogna tornare indietro di ben 12 anni, ovvero al 23 marzo 2014, quando la Dea vinse 2-1 grazie alla doppietta di Giacomo Bonaventura. Di Mauro Icardi il momentaneo pareggio.

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