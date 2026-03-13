Inter-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 15:02)

A San Siro andrà in scena Inter-Atalanta. Il match, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, è in programma sabato 14 marzo alle ore 15:00. Entrambe le squadre nerazzurre, arrivano alla partita frustrate dalle prestazioni in Champions League: i primi rimediano l'eliminazione ai playoff; i secondi che pur accedendo agli ottavi hanno subito sei reti dal Bayern Monaco. Tuttavia, le ambizioni nel campionato ancora in corso non mancano: l'Inter il club favorito per la vittoria dello scudetto, mentre l'Atalanta è in piena corsa per un posto in Europa, con le prossime partite quasi decisive. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Inter-Atalanta, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La situazione delle due squadre — L'Inter come detto in precedenza è in testa al campionato, forte dei 67 punti conquistati grazie a 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Disfatta europea a parte, il cammino stagionale della formazione di Chivu è tutt'altro che negativo. Infatti, le ultime due sconfitte sono arrivate solo nel derby contro il Milan, sia nella gara di andata sia in quella di ritorno, disputata proprio domenica scorsa. Precedentemente, Esposito e compagni avevano conquistato una collana di successi, interrotta proprio dalla sconfitta contro i rossoneri guidati da Max Allegri. L'Inter ora vede il suo vantaggio ridursi a sette lunghezze, pertanto, non saranno concessi ulteriori cali di concentrazione.

L'Atalanta invece, si trova in settima posizione con 46 punti, frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, quindi soltanto una in più rispetto ai rivali. I bergamaschi dovranno conquistare punti di grande peso specifico per disputare nuovamente la prossima stagione europea. Attualmente, il pass disponibile per la qualificazione alla Conference League dista quattro lunghezze, ma il quarto posto è ad appena un punto in più. Le sorti del campionato, quindi, resteranno aperte ancora a lungo. Nelle ultime cinque partite, gli uomini di Palladino hanno ottenuto prima tre successi consecutivi, rispettivamente con Cremonese, Lazio e Napoli, per poi rimediarne una sconfitta contro il Sassuolo e un pareggio interno con l'Udinese.

Probabili formazioni di Inter-Atalanta — Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative: