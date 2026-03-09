Il derby della Madonnina si tinge di rossonero, riaprendo ufficialmente i giochi per la vetta della classifica. In una sfida di altissima tensione tattica, il Milan di Allegri ha saputo colpire nel momento cruciale, sfruttando una lettura perfetta delle debolezze avversarie. La rete decisiva, nata da un’intuizione profonda di Fofana e finalizzata con potenza da Estupiñán , è il manifesto di una squadra che sa quando affondare il colpo e come proteggere il vantaggio con una solidità difensiva d'altri tempi.

Nonostante la pressione finale e gli episodi che hanno fatto discutere, i rossoneri hanno dimostrato una maturità superiore nel gestire i ritmi di un match così pesante. Il successo non è solo una questione di prestigio cittadino, ma un segnale chiarissimo al campionato: il distacco dalla capolista si accorcia sensibilmente e la lotta scudetto entra ora in una fase caldissima. La capacità di soffrire e restare compatti, unita a fiammate di classe pura nei momenti chiave, conferma che questo gruppo ha i nervi saldi necessari per credere nell'impresa fino all'ultima giornata.