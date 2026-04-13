L'Inter mette un'ipoteca sullo scudetto. Lo spettacole 4-3 inflitto al Como ha fatto salire la squadra di Cristian Chivu a +9 sul Napoli, bloccato a Parma sull'1-1, e a +12 sul Milan, demolito in casa 0-3 dall'Udinese. Nonostante l'iniziale svantaggio di 2 reti, i neroazzurri hanno avuto la forza di riaprire la partita poco prima dell'intervallo per poi rovesciarla nella ripresa. I 4 realizzati ai Lariani, inoltre, consente al Biscione di superare la Juventus in una speciale classifica.
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Inter, poker per lo scudetto e nuova leadership: è il club con più reti nella storia della Serie A
Inter, primato in una speciale classifica: Juventus superata dopo mezzo secolo—
Prima la paura, poi la reazione e poi lo spavento finale. Alla fine, però, l'Inter sbanca il Sinigalia e mette un mattone sul 21°scudetto. A sei giornate dalla fine, i neroazzurri approfittano dei passi falsi di Napoli e Milan e salgono rispettivamente a +9 e +12 sulle dirette rivali. Il successo ottenuto contro il Como è il frutto di una squadra che anche nei momenti difficili trova la forza per reagire e per tornare in partite. Lo conferma l'immediata reazione dopo lo 0-2 firmato da Nico Paz che rischiava di chiudere la partita a favore dei giocatori di Fabregas.
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Grazie alle 4 reti rifilate ai Lariani, inoltre, il Biscione è arrivato a toccare le 100 reti stagionali. Si tratta di un traguardo raggiunto per la 7^volta consecutiva. Ma soprattutto, i 4 gol di ieri portano l'Inter a superare la Juventus in un'altra speciale classifica. Dopo 50 anni, i bianconeri sono costretti a cedere lo scettro di squadra con più reti nella storia della Serie A. Da ieri, infatti, sono i neroazzurri ad avere questo primato con la bellezza di 5465 reti. Al terzo posto il Milan ma ben staccato (5132). La Juventus deteneva questo primato dall'ottobre del 1975.
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