L' Inter mette un'ipoteca sullo scudetto. Lo spettacole 4-3 inflitto al Como ha fatto salire la squadra di Cristian Chivu a +9 sul Napoli , bloccato a Parma sull'1-1, e a +12 sul Milan , demolito in casa 0-3 dall' Udinese . Nonostante l'iniziale svantaggio di 2 reti, i neroazzurri hanno avuto la forza di riaprire la partita poco prima dell'intervallo per poi rovesciarla nella ripresa. I 4 realizzati ai Lariani, inoltre, consente al Biscione di superare la Juventus in una speciale classifica.

Inter, primato in una speciale classifica: Juventus superata dopo mezzo secolo

Prima la paura, poi la reazione e poi lo spavento finale. Alla fine, però, l'Inter sbanca il Sinigalia e mette un mattone sul 21°scudetto. A sei giornate dalla fine, i neroazzurri approfittano dei passi falsi di Napoli e Milan e salgono rispettivamente a +9 e +12 sulle dirette rivali. Il successo ottenuto contro il Como è il frutto di una squadra che anche nei momenti difficili trova la forza per reagire e per tornare in partite. Lo conferma l'immediata reazione dopo lo 0-2 firmato da Nico Paz che rischiava di chiudere la partita a favore dei giocatori di Fabregas.