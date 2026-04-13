derbyderbyderby calcio italiano serie a Inter, poker per lo scudetto e nuova leadership: è il club con più reti nella storia della Serie A

RECORD

Inter, poker per lo scudetto e nuova leadership: è il club con più reti nella storia della Serie A

Como Inter
Dopo 50 anni la Juventus è costretta a cedere il trono che manteneva dall'ottobre del 1975. Per i neroazzurri un altro passo verso lo scudetto
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

L'Inter mette un'ipoteca sullo scudetto. Lo spettacole 4-3 inflitto al Como ha fatto salire la squadra di Cristian Chivu a +9 sul Napoli, bloccato a Parma sull'1-1, e a +12 sul Milan, demolito in casa 0-3 dall'Udinese. Nonostante l'iniziale svantaggio di 2 reti, i neroazzurri hanno avuto la forza di riaprire la partita poco prima dell'intervallo per poi rovesciarla nella ripresa. I 4 realizzati ai Lariani, inoltre, consente al Biscione di superare la Juventus in una speciale classifica.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Inter, poker per lo scudetto e nuova leadership: è il club con più reti nella storia della Serie A- immagine 2
Marcus Thuram, Inter (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Inter, primato in una speciale classifica: Juventus superata dopo mezzo secolo

—  

Prima la paura, poi la reazione e poi lo spavento finale. Alla fine, però, l'Inter sbanca il Sinigalia e mette un mattone sul 21°scudetto. A sei giornate dalla fine, i neroazzurri approfittano dei passi falsi di Napoli e Milan e salgono rispettivamente a +9 e +12 sulle dirette rivali. Il successo ottenuto contro il Como è il frutto di una squadra che anche nei momenti difficili trova la forza per reagire e per tornare in partite. Lo conferma l'immediata reazione dopo lo 0-2 firmato da Nico Paz che rischiava di chiudere la partita a favore dei giocatori di Fabregas.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Streaming gratis
Live Streaming

Grazie alle 4 reti rifilate ai Lariani, inoltre, il Biscione è arrivato a toccare le 100 reti stagionali. Si tratta di un traguardo raggiunto per la 7^volta consecutiva. Ma soprattutto, i 4 gol di ieri portano l'Inter a superare la Juventus in un'altra speciale classifica. Dopo 50 anni, i bianconeri sono costretti a cedere lo scettro di squadra con più reti nella storia della Serie A. Da ieri, infatti, sono i neroazzurri ad avere questo primato con la bellezza di 5465 reti. Al terzo posto il Milan ma ben staccato (5132).  La Juventus deteneva questo primato dall'ottobre del 1975.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Leggi anche
Serie A, Inter: per la settima stagione consecutiva i nerazzurri raggiungono i 100 gol stagionali
Como-Inter, pirotecnico 3-4: le statistiche della rimonta nerazzurra

© RIPRODUZIONE RISERVATA